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Сім’я Байдена обговорила його можливе зняття з виборів – ЗМІ

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 19 липня 2024, 18:13
Сім’я Байдена обговорила його можливе зняття з виборів – ЗМІ

Члени сім'ї президента США Джо Байдена обговорили, який вигляд може мати його вихід з передвиборчої кампанії, після відповідних закликів з боку однопартійців і донорів. 

Джерело: телеканал NBC News із посиланням на двох поінформованих співрозмовників, "Європейська правда"

Деталі: Як кажуть джерела NBC News, дискусія в сім’ї Байдена загалом звелась до того, що будь-який вихід президента США з кампанії повинен дати Демократичній партії найкращі шанси для перемоги над Дональдом Трампом, а також бути гідним для Байдена з огляду на понад 50 років його роботи в політиці.

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Члени сім'ї президента США зумисне обговорювали, як він прагнув би завершити свою кампанію з переобрання. При цьому головними в обговоренні були міркування про вплив кампанії на його здоров'я, сім'ю і стабільність країни, кажуть співрозмовники NBC News.

За словами людини, близької до кампанії Байдена, дискусії про план його виходу з виборів президента США велися не лише в сімейному колі, а і серед високопосадовців Білого дому.

Водночас у кампанії Байдена такі наміри президента публічно спростовують.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні ЗМІ цитували топових членів Демократичної партії, які вважають, що президента США невдовзі переконають не брати участі у виборах і він зніме кандидатуру. 

Читайте більше про те, що означатиме рішення президента США відмовитись від участі у виборах

Теми: БайденвибориСША
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