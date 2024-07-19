Семья Байдена обсудила его возможное снятие с выборов – СМИ

Члены семьи президента США Джо Байдена обсудили, как может выглядеть его выход из предвыборной кампании, после соответствующих призывов со стороны однопартийцев и доноров.

Источник: телеканал NBC News со ссылкой на двух информированных собеседников,"Европейская правда"

Детали: Как говорят источники NBC News, дискуссия в семье Байдена в целом свелась к тому, что любой выход президента США из кампании должен дать Демократической партии лучшие шансы на победу над Дональдом Трампом, а также быть достойным для Байдена, учитывая более 50 лет его работы в политике.

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Члены семьи президента США обсуждали, как он стремился бы завершить свою кампанию по переизбранию. При этом главными в обсуждении были соображения о влиянии кампании на его здоровье, семью и стабильность страны, говорят собеседники NBC News.

По словам человека, близкого к кампании Байдена, дискуссии о плане его выхода из выборов президента США велись не только в семейном кругу, но и среди высокопоставленных чиновников Белого дома.

В то же время в кампании Байдена такие намерения президента публично опровергают.

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Накануне СМИ цитировали топовых членов Демократической партии, которые считают, что президента США вскоре убедят не участвовать в выборах и он снимет кандидатуру.

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