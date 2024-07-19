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У ЄС скоро отримають 1,4 млрд євро доходів від росактивів на зброю для України

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 19 липня 2024, 18:35
У ЄС скоро отримають 1,4 млрд євро доходів від росактивів на зброю для України
Фото: Getty Images

Європейський Союз очікує, що в найближчі тижні Європейський фонд миру отримає перший транш у 1,4 мільярда євро із заморожених російських активів, яку спрямують на військові закупівлі для України.

Джерело: високопосадовець ЄС на умовах анонімності, його цитує "Інтерфакс-Україна", "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовника журналістів, ЄС очікує "в найближчі два тижні" отримання 1,4 мільярда євро, які будуть переказані до Європейського мирного фонду.

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"Наші пріоритети – боєприпаси, ППО і закупівлі в самій Україні (в українських виробників)", – додав він.

Джерело також очікує, що на прийдешньому засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС, що відбудеться в понеділок, 22 липня, міністри "багатьох країн попросять Угорщину зняти вето", яким вона блокує раніше схвалені для Європейського мирного фонду 6,2 мільярда євро.

Топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель раніше підтверджував, що за рахунок росактивів Європейський фонд миру отримає в липні 1,4 мільярда євро, а до кінця року – ще 1 мільярд євро.

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Використання цього фонду та надзвичайних прибутків від оподаткування заморожених активів Росії в ЄС схвалили попри опір Угорщини минулого місяця.

Теми: ЄСсанкції
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