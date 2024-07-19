Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В ЕС скоро получат 1,4 млрд евро доходов от росактивов на оружие для Украины

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПятница, 19 июля 2024, 18:35
В ЕС скоро получат 1,4 млрд евро доходов от росактивов на оружие для Украины
Фото: Getty Images

Европейский Союз ожидает, что в ближайшие недели Европейский фонд мира получит первый транш в 1,4 миллиарда евро из замороженных российских активов, который направят на военные закупки для Украины.

Источник: высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, его цитирует "Интерфакс-Украина",  "Европейская правда"

Детали: По словам собеседника журналистов, ЕС ожидает "в ближайшие две недели" получения 1,4 миллиарда евро, которые будут переведены в Европейский мирный фонд.

Реклама:

"Наши приоритеты – боеприпасы, ПВО и закупки в самой Украине (у украинских производителей)", – добавил он.

Источник также ожидает, что на грядущем заседании министров иностранных дел стран ЕС, которое состоится в понедельник, 22 июля, министры "многих стран попросят Венгрию снять вето", которым она блокирует ранее одобренные для Европейского мирного фонда 6,2 миллиарда евро.

Топ-дипломат Евросоюза Жозеп Боррель ранее подтверждал, что за счет росактивов Европейский фонд мира получит в июле 1,4 миллиарда евро, а до конца года – еще 1 миллиард евро.

ВИДЕО ДНЯ

Использование этого фонда и чрезвычайных доходов от налогообложения замороженных активов России в ЕС одобрили несмотря на сопротивление Венгрии в прошлом месяце.

Темы: ЕСсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский после разговора с Сырским: Украина имеет силу, чтобы достигать целей

Эрдоган угрожает Израилю вторжением – СМИ

В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00

В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО

В США заметно вырос рейтинг одобрения Харрис

картаРоссия в субботу атаковала полторы сотни объектов украинской инфраструктуры

Все новости...
ЕС
"Укрэнерго" получит грант в 100 млн евро от Евросоюза
Премьер Грузии назвал предпосылкой улучшения отношений с ЕС завершение войны в Украине
Фон дер Ляйен назвала приоритетом для своего второго срока вступление Украины в ЕС
Последние новости
22:40
теннисЯстремская одержала волевую победу в первом круге Олимпийских игр-2024
22:39
Формула-1Недобор. Расселл потерял победу Гран-при Бельгии из-за недостаточного веса болида
22:30
тестКак хорошо понимаете украинские фразеологизмы? Проверьте себя
22:28
Во Франции начали расследование из-за угроз израильским олимпийцам
22:06
Зеленский после разговора с Сырским: Украина имеет силу, чтобы достигать целей
21:49
Эрдоган угрожает Израилю вторжением – СМИ
21:17
фотоВторая годовщина теракта в Еленовке: в Киеве провели акцию
20:58
На морском параде в России не показали корабли, которые атаковала Украина – СМИ
20:47
Главе МВД Франции отправили письмо, которое могло содержать возбудитель чумы – СМИ
20:34
Малайзия будет требовать от социальных сетей получать лицензию
Все новости...
Реклама:
Реклама: