В ЕС скоро получат 1,4 млрд евро доходов от росактивов на оружие для Украины

Европейский Союз ожидает, что в ближайшие недели Европейский фонд мира получит первый транш в 1,4 миллиарда евро из замороженных российских активов, который направят на военные закупки для Украины.

Источник: высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, его цитирует "Интерфакс-Украина", "Европейская правда"

Детали: По словам собеседника журналистов, ЕС ожидает "в ближайшие две недели" получения 1,4 миллиарда евро, которые будут переведены в Европейский мирный фонд.

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"Наши приоритеты – боеприпасы, ПВО и закупки в самой Украине (у украинских производителей)", – добавил он.

Источник также ожидает, что на грядущем заседании министров иностранных дел стран ЕС, которое состоится в понедельник, 22 июля, министры "многих стран попросят Венгрию снять вето", которым она блокирует ранее одобренные для Европейского мирного фонда 6,2 миллиарда евро.

Топ-дипломат Евросоюза Жозеп Боррель ранее подтверждал, что за счет росактивов Европейский фонд мира получит в июле 1,4 миллиарда евро, а до конца года – еще 1 миллиард евро.

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Использование этого фонда и чрезвычайных доходов от налогообложения замороженных активов России в ЕС одобрили несмотря на сопротивление Венгрии в прошлом месяце.