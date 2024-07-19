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Пропагандисти почали розганяти фейк про смерть українця на кордоні з Молдовою. В ДПСУ відреагували

Альона Мазуренко , Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 липня 2024, 19:21
Пропагандисти почали розганяти фейк про смерть українця на кордоні з Молдовою. В ДПСУ відреагували
ілюстративне фото Чернівецький прикордонний загін

13 липня на території Молдови неподалік від кордону з Україною (Чернівецька область) виявили тіло українця. Майже через тиждень російські ресурси та пропагандисти почали активно розганяти інформацію нібито чоловік загинув від куль українських прикордонників. В ДПСУ заявили, що росіяни поширюють брехню.

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Проросійські ресурси та російські ЗМІ зараз активно "розганяють" фейкову та провокативну інформацію про те, що чоловік, який незаконно потрапив у Молдову, загинув від куль українських прикордонників.

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Дана інформація не відповідає дійсності, є провокативною та поширюється з метою дискредитації представників Державної прикордонної служби України та дестабілізації ситуації в нашій країні.

Можу зазначити, що 13 липня від представників прикордонної поліції республіки Молдова надходила інформація, що на території Молдови навпроти ділянки відділу Сокиряни Чернівецького прикордонного загону за кількасот метрів від державного кордону місцевим мешканцем знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Ознак насильницької смерті чоловіка при цьому виявлено не було".

Деталі: Речник відзначив, що про виявлення тіла людини ще тоді писали окремі молдовські ресурси.

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Також, за словами Демченка, між молдовською та українською стороною була проведена прикордонно-представницька зустріч. На зустрічі зазначили, що чоловік був громадянином України.

Представники Молдови запевнили, що проінформують українську сторону про причини смерті чоловіка після відповідних експертиз.

Теми: Прикордонна службакордонМолдовапропаганда
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