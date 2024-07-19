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Пропагандисты начали разгонять фейк о смерти украинца на границе с Молдовой. В ГПСУ отреагировали

Алена Мазуренко, Валентина РоманенкоПятница, 19 июля 2024, 19:21
Пропагандисты начали разгонять фейк о смерти украинца на границе с Молдовой. В ГПСУ отреагировали
иллюстративное фото Черновицкий пограничный отряд

13 июля на территории Молдовы неподалеку от границы с Украиной (Черновицкая область) обнаружили тело украинца. Почти через неделю российские ресурсы и пропагандисты начали активно разгонять информацию якобы мужчина погиб от пуль украинских пограничников. В ГПСУ заявили, что россияне распространяют ложь.

Источник: представитель ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Пророссийские ресурсы и российские СМИ сейчас активно "разгоняют" фейковую и провокационную информацию о том, что человек, который незаконно попал в Молдову, погиб от пуль украинских пограничников.

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Данная информация не соответствует действительности, является провокационной и распространяется с целью дискредитации представителей Государственной пограничной службы Украины и дестабилизации ситуации в нашей стране.

Могу отметить, что 13 июля от представителей пограничной полиции республики Молдова поступала информация, что на территории Молдовы напротив участка отдела Сокиряны Черновицкого пограничного отряда в нескольких сотнях метров от государственной границы местным жителем найдено тело мужчины без признаков жизни. Признаков насильственной смерти мужчины при этом обнаружено не было".

Детали: Спикер отметил, что об обнаружении тела человека еще тогда писали отдельные молдавские ресурсы.

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Также, по словам Демченко, между молдавской и украинской стороной была проведена погранично-представительская встреча. На встрече отметили, что мужчина был гражданином Украины.

Темы: Пограничная службаграницаМолдовапропаганда
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