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У Польщі розповіли, як набиратимуть і готуватимуть Український легіон

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 19 липня 2024, 19:36
У Польщі розповіли, як набиратимуть і готуватимуть Український легіон
ФОТО: GETTY IMAGES

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що Варшава не має стосунку до пошуку українців, які долучаться до так званого Українського легіону, який буде готуватись на польській території.

Джерело: "Європейська правда", Залевський в ефірі "Польського радіо"

Деталі: За словами Залевського, двостороння безпекова угода, що передбачає підготовку Українського легіону в Польщі, не передбачає жодних додаткових зобов’язань для Варшави. Серед іншого, легіон – це добровільне формування.

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"Польська держава не бере жодної участі у цьому процесі, бо не може, згідно із законом. Тому набір відбуватиметься за допомогою українських консульських установ", – сказав він.

Заступник голови Міноборони Польщі додав, що добровольці, які зголосяться до легіону, будуть "призвані до української армії за українськими правилами в українських консульських установах", а на польській землі "пройдуть базовий вишкіл, який забезпечить польська армія".

"Обов'язки, з погляду оснащення, будуть чітко розподілені між тим, що пропонує польська сторона, і тим, що гарантує українська сторона", – пояснив Залевський.

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Після навчання солдати з Українського легіону поїдуть в Україну "і там, відповідно до українського законодавства і відповідно до завдань, які вони отримають, будуть нести військову службу на передовій".

"Вони матимуть право на повернення, тому що це також важливо, щоб після проходження військової служби вони змогли повернутися туди, звідки вони виїхали, туди, де вони залишили свої сім'ї", – підкреслив польський посадовець.

Як відомо, безпекова угода з Польщею включає створення Українського легіону, до якого зможуть добровільно долучатися і проходити вишкіл українці за кордоном.

Також угода з Польщею передбачає розробку механізму збиття російських ракет і дронів, що летять у бік території Польщі.

Теми: ПольщавійнаУкраїнаЗбройні сили
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