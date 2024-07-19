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В Польше рассказали, как будут набирать и готовить Украинский легион

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПятница, 19 июля 2024, 19:36
В Польше рассказали, как будут набирать и готовить Украинский легион
ФОТО: GETTY IMAGES

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что Варшава не имеет отношения к поиску украинцев, которые присоединятся к так называемому Украинскому легиону, который будет готовиться на польской территории.

Источник: "Европейская правда", Залевский в эфире "Польского радио"

Детали: По словам Залевского, двустороннее соглашение по безопасности, предусматривающее подготовку Украинского легиона в Польше, не предусматривает никаких дополнительных обязательств для Варшавы.
Среди прочего, легион – это добровольное формирование.

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"Польское государство не принимает никакого участия в этом процессе, потому что не может, согласно закону. Поэтому набор будет происходить с помощью украинских консульских учреждений", – сказал он.

Заместитель главы Минобороны Польши добавил, что добровольцы, которые согласятся в легион, будут "призваны в украинскую армию по украинским правилам в украинских консульских учреждениях", а на польской земле "пройдут базовую подготовку, которую обеспечит польская армия".

"Обязанности, с точки зрения оснащения, будут четко распределены между тем, что предлагает польская сторона, и тем, что гарантирует украинская сторона", – пояснил Залевский.

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После обучения солдаты из Украинского легиона поедут в Украину "и там, в соответствии с украинским законодательством и в соответствии с задачами, которые они получат, будут нести военную службу на передовой".

"Они будут иметь право на возвращение, потому что это также важно, чтобы после прохождения военной службы они смогли вернуться туда, откуда они выехали, туда, где они оставили свои семьи", – подчеркнул польский чиновник.

Как известно, соглашение по безопасности с Польшей включает создание Украинского легиона, к которому смогут добровольно присоединяться и проходить обучение украинцы за рубежом.

Также соглашение с Польшей предусматривает разработку механизма сбивания российских ракет и дронов, летящих в сторону территории Польши.

Темы: ПольшавойнаУкраинаВооруженные силы
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