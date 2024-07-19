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Кампанія Байдена починає готуватись до його можливого зняття – ЗМІ

Марія Ємець, Альона Мазуренко П'ятниця, 19 липня 2024, 20:16
Кампанія Байдена починає готуватись до його можливого зняття – ЗМІ
Байден, фото: getty images

У команді, що займається кампанією президента США Джо Байдена, нібито вже обговорюють дії у разі його рішення знятися з виборів. 

Джерело: "Європейська правда", матеріал The New York Times на основі спілкування з особами з близького кола Байдена та з його кампанії

Деталі: У четвер кілька людей, близьких до Байдена, сказали журналістам, що – як їм видається – він почав сприймати думку про те, що має не найкращі шанси на перемогу та йому можливо доведеться вийти з перегонів під тиском однопартійців. 

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Один з таких співрозмовників зауважив, що Байден ще не ухвалив рішення знімати кандидатуру. Водночас інший каже, що не варто дивуватись, якщо Байден скоро зробить таке оголошення і висловить підтримку кандидатурі Гарріс. 

За словами співрозмовників з табору Байдена, його наміри продовжувати участь у виборах найбільше похитнув тиск колишньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, а також невтішна соціологія та скептична позиція ключових донорів партії. 

Обговорення серед радників Байдена нібито дійшли навіть до того, що вони обговорюють найкращий час та інші деталі того, як повідомити про його зняття з виборів, якщо президент ухвалить таке рішення. 

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Деякі вважають, що такої заяви можна чекати вже через кілька днів. 

Один з помічників Байдена каже, що у команді кампанії та у Білому домі у багатьох склалося враження, що вихід Байдена з перегонів вже неминучий і питання лише в тому, коли і як це відбудеться. За словами цього ж співрозмовника, ще кілька днів тому таких розмов не було. 

Інші співрозмовники, менш наближені до Білого дому, кажуть, що у партії наростають очікування, що Байден невдовзі вирішить не балотуватися. 

Водночас заступник керівника кампанії Байдена Квентін Фулкс відкинув чутки про те, що президент починає схилятися до думки про зняття кандидатури, та заявив, що подібних сценаріїв не обговорюють. 

Видання ABC з посиланням на посадовця високого рівня в адміністрації президента США також повідомляло, що Байден дедалі більше сприймає заклики вийти з передвиборчих перегонів.

Читайте також статтю на цю тему: Кінець дідових виборів? Хто та як може замінити Байдена на президентських перегонах у США

Теми: БайденвибориСША
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