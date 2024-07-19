Кампания Байдена начинает готовиться к его возможному снятию – СМИ

В команде, занимающейся кампанией президента США Джо Байдена, якобы уже обсуждают действия в случае его решения сняться с выборов.

Источник: "Европейская правда", материал The New York Times на основе общения с лицами из близкого круга президента и из его кампании

Детали: В четверг несколько человек, близких к Байдену, сказали журналистам, что – как им кажется – он начал воспринимать мысль о том, что имеет не лучшие шансы на победу и ему возможно придется выйти из гонки под давлением однопартийцев.

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Один из таких собеседников отметил, что Байден еще не принял решение снимать кандидатуру.

В то же время другой говорит, что не стоит удивляться, если Байден скоро сделает такое объявление и выразит поддержку кандидатуре Харрис.

По словам собеседников из лагеря Байдена, его намерения продолжать участие в выборах больше всего пошатнуло давление бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, а также неутешительная социология и скептическая позиция ключевых доноров партии.

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Обсуждения среди советников Байдена якобы дошли даже до того, что они обсуждают лучшее время и другие детали того, как сообщить о его снятии с выборов, если президент примет такое решение.

Некоторые считают, что такого заявления можно ждать уже через несколько дней.

Один из помощников Байдена говорит, что в команде кампании и в Белом доме у многих сложилось впечатление, что выход Байдена из гонки уже неизбежен и вопрос лишь в том, когда и как это произойдет.

По словам этого же собеседника, еще несколько дней назад таких разговоров не было.

Другие собеседники, менее приближенные к Белому дому, говорят, что в партии нарастают ожидания, что Байден вскоре решит не баллотироваться.

В то же время заместитель руководителя кампании Байдена Квентин Фулкс отверг слухи о том, что президент начинает склоняться к мысли о снятии кандидатуры, и заявил, что подобные сценарии не обсуждаются.

Издание ABC со ссылкой на чиновника высокого уровня в администрации президента США также сообщало, что Байден все больше воспринимает призывы выйти из предвыборной гонки.

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