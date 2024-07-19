У Білорусі до смертної кари засудили громадянина Німеччини

Рік Крігер. Фото з його Telegram

У Білорусі громадянина Німеччини на ім’я Рік Крігер засудили до страти після звинувачень за шістьома статтями, у тому числі за "найманство" та "агентурну діяльність".

Джерело: "Європейська правда", правозахисний центр "Вясна" та білоруська служба "Радіо Свобода"

Деталі: За даними правозахисників, суди над 30-річним Крігером відбувалися у Мінському обласному суді протягом червня, а затримали його ще у листопаді 2023 року.

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Вирок оголосили 24 червня. У ньому Крігера визнали винним у "скоєнні вибуху з метою впливу на прийняття рішень органами влади, залякування населення, дестабілізації громадського порядку (акту тероризму", здійсненому особою, яка раніше скоювала злочини, передбачені ч. 4 ст. 295 кримінального кодексу, організованою групою".

Від телефонних коментарів у суді відмовилися, а державні відомства та інформагентства не повідомляли про арешти за такими звинуваченнями.

"Вясна" за своїми даними повідомляє, що Крігер раніше був медиком у німецькому Червоному Хресті. У Білорусі його звинуватили одразу за шістьома статтями – про "найманство", "агентурну діяльність", "тероризм", "створення екстремістського формування", "умисне виведення з ладу транспортних засобів чи шляхів сполучення", "незаконних діях щодо вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин".

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Справа Крігера нібито стосується полку ім. Калиновського – його структурного батальйону Western.

Це був перший у Білорусі суд за звинуваченнями у "найманстві", а за приєднання білорусів до Сил оборони України їх судять за іншою статтею – про участь у збройному формуванні на території іншої держави.

Правозахисникам невідомо, чи подають апеляцію на вирок та чи він набув чинності.

Посольство Німеччини відповіло на запит "Радіо Свобода" про коментар, зазначивши, що знає про справу Крігера і надає йому консульські послуги, проте не може розкрити більше деталей.

В МЗС Німеччини на запит DW підтвердили, що знають про випадок.

"Міністерство закордонних справ і посольство у Мінську надають постраждалому консульські послуги і активно представляють його інтереси", – заявили в МЗС Німеччини, додавши, що ФРН відкидає смертну кару як неприйнятний спосіб покарання.

Нагадаємо, раніше цього тижня Лукашенко розширив умови безвізу для 35 країн "недружньої" Європи.

Тим часом Литва, Латвія та Естонія заборонили в'їзд автівкам на білоруських номерах.