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В Беларуси к смертной казни приговорили гражданина Германии

Мария Емец, Алена МазуренкоПятница, 19 июля 2024, 20:25
В Беларуси к смертной казни приговорили гражданина Германии
Рик Кригер. Фото из его Telegram

В Беларуси гражданина Германии по имени Рик Кригер приговорили к смертной казни после обвинений по шести статьям, в том числе за "наемничество" и "агентурную деятельность".

Источник: "Европейская правда", правозащитный центр "Вясна" и белорусская служба "Радио Свобода"

Детали: По данным правозащитников, суды над 30-летним Кригером происходили в Минском областном суде в течение июня, а задержали его еще в ноябре 2023 года.

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Приговор объявили 24 июня. В нем Кригера признали виновным в "совершении взрыва с целью влияния на принятие решений органами власти, запугивания населения, дестабилизации общественного порядка (акта терроризма", совершенном лицом, ранее совершавшим преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 295 Уголовного кодекса, организованной группой".

От телефонных комментариев в суде отказались, а государственные ведомства и информагентства не сообщали об арестах по таким обвинениям.

"Вясна" по своим данным сообщает, что Кригер ранее был медиком в немецком Красном Кресте.В Беларуси его обвинили сразу по шести статьям – о "наемничестве", "агентурной деятельности", "терроризме", "создании экстремистского формирования", "умышленном выводе из строя транспортных средств или путей сообщения", "незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".

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Дело Кригера якобы касается полка им. Калиновского – его структурного батальона Western.

Это был первый в Беларуси суд по обвинениям в "наемничестве", а за присоединение белорусов к Силам обороны Украины их судят по другой статье – об участии в вооруженном формировании на территории другого государства.

Правозащитникам неизвестно, подают ли апелляцию на приговор и вступил ли он в силу.

Посольство Германии ответило на запрос "Радио Свобода" о комментарии, отметив, что знает о деле Кригера и предоставляет ему консульские услуги, однако не может раскрыть больше деталей.

В МИД Германии на запрос DW подтвердили, что знают о случае.

"Министерство иностранных дел и посольство в Минске оказывают пострадавшему консульские услуги и активно представляют его интересы перед властями Беларуси", – заявили в МИД Германии, добавив, что ФРГ отвергает смертную казнь как неприемлемую меру наказания.

Напомним, ранее на этой неделе Лукашенко расширил условия безвиза для 35 стран "недружественной" Европы.

Между тем Литва, Латвия и Эстония запретили въезд автомобилям на белорусских номерах.

Темы: БеларусьГермания
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