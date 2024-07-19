Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

В Україні сподіваються, що восени буде погоджений формат спецтрибуналу щодо РФ

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 19 липня 2024, 20:50
В Україні сподіваються, що восени буде погоджений формат спецтрибуналу щодо РФ
Фото AFP/East News

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що Україна з партнерами, ймовірно, фіналізує бачення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України вже восени цього року.

Джерело: Малюська у коментарі "Укрінформу", "Європейська правда"

Деталі: За словами Малюськи, Київ із партнерами продовжує переговори стосовно створення спецтрибуналу, і хоча вони "затягнулися", останнім часом країни -учасниці дискусій "просунулись дуже далеко".

Реклама:

"Приблизний формат трибуналу, який видається членам перемовин оптимальним, він більш-менш визначений. Усе має більш-менш оптимістичний вигляд. Є шанси, що вже цієї осені, можливо, ми вийдемо на якісь фінальні компроміси та бачення формату трибуналу", – припустив він.

Міністр, однак, застеріг, що остаточне рішення залежатиме від переговоної групи, так званої Core Group, та бачення урядів і парламентів країн-учасниць.

"Ключова проблема, яка була, є, і залишиться, яку потрібно відстежувати як маркер успіху чи неуспіху перемовин, – це можливість засудження Путіна, його найближчого оточення таким трибуналом", – сказав Малюська, додавши, що саме стосовно можливого зняття імунітету з цих осіб і тривають найбільші дискусії.

ВІДЕО ДНЯ

Обговорення стосовно спецтрибуналу щодо злочину агресії тривають із 2022 року, але практичного прогресу в цьому питанні тривалий час не було.

Головна причина полягає в тому, що Україна виступає за створення міжнародного трибуналу (тобто на базі міжнародної організації), а ключові західні союзники – за так званий гібридний формат (коли трибунал відбувається за українським законодавством, але з підтримкою міжнародних партнерів).

Детальніше про це – у статті: Нові правила трибуналу для Путіна. Чому Банкова відмовилася від створення "гібридного" суду

Теми: РосіятрибуналУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський після розмови з Сирським: Україна має силу, щоб досягати цілей

Ердоган погрожує Ізраїлю вторгненням – ЗМІ

У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00

У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО

У США помітно зріс рейтинг схвалення Гарріс

мапаРосія атакувала півтори сотні об’єктів української інфраструктури за суботу

Усі новини...
Росія
Росія вдарила з авіації по житловому району Миколаєва: загинули троє людей, серед них дитина
В Росії американського журналіста з WSJ засудили до 16 років колонії за нібито шпигунство
Генерал НАТО: Україна зараз має чудову стратегію ведення війни 
Останні новини
01:35
У Харкові та Кривому Розі пролунали вибухи
01:26
У Румунії 14-річний хлопець підпалив школу, щоб привернути увагу батьків
01:02
Олімпіада-2024Південна Корея здобула 10 поспіль золото з командної стрільби з лука на Олімпійських іграх
00:09
Росіяни запустили ударні БпЛА з півдня
23:35
Над Дніпропетровщиною збили ворожу ракету
23:14
На Покровському напрямку Сили оборони в неділю знешкодили понад 200 окупантів – Генштаб
22:40
тенісЯстремська здобула вольову перемогу в першому колі Олімпійських ігор-2024
22:39
Формула-1Недобор ваги. Расселл втратив перемогу Гран-прі Бельгії через недостатню вагу боліда
22:30
тестЯк добре ви розумієте українські фразеологізми? Перевірте себе
22:28
У Франції почали розслідування через погрози ізраїльським олімпійцям
Усі новини...
Реклама:
Реклама: