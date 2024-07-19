В Україні сподіваються, що восени буде погоджений формат спецтрибуналу щодо РФ

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що Україна з партнерами, ймовірно, фіналізує бачення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України вже восени цього року.

Джерело: Малюська у коментарі "Укрінформу", "Європейська правда"

Деталі: За словами Малюськи, Київ із партнерами продовжує переговори стосовно створення спецтрибуналу, і хоча вони "затягнулися", останнім часом країни -учасниці дискусій "просунулись дуже далеко".

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"Приблизний формат трибуналу, який видається членам перемовин оптимальним, він більш-менш визначений. Усе має більш-менш оптимістичний вигляд. Є шанси, що вже цієї осені, можливо, ми вийдемо на якісь фінальні компроміси та бачення формату трибуналу", – припустив він.

Міністр, однак, застеріг, що остаточне рішення залежатиме від переговоної групи, так званої Core Group, та бачення урядів і парламентів країн-учасниць.

"Ключова проблема, яка була, є, і залишиться, яку потрібно відстежувати як маркер успіху чи неуспіху перемовин, – це можливість засудження Путіна, його найближчого оточення таким трибуналом", – сказав Малюська, додавши, що саме стосовно можливого зняття імунітету з цих осіб і тривають найбільші дискусії.

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Обговорення стосовно спецтрибуналу щодо злочину агресії тривають із 2022 року, але практичного прогресу в цьому питанні тривалий час не було.

Головна причина полягає в тому, що Україна виступає за створення міжнародного трибуналу (тобто на базі міжнародної організації), а ключові західні союзники – за так званий гібридний формат (коли трибунал відбувається за українським законодавством, але з підтримкою міжнародних партнерів).

Детальніше про це – у статті: Нові правила трибуналу для Путіна. Чому Банкова відмовилася від створення "гібридного" суду