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В Украине надеются, что осенью будет согласован формат спецтрибунала по РФ

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПятница, 19 июля 2024, 20:50
В Украине надеются, что осенью будет согласован формат спецтрибунала по РФ
Фото AFP/East News

Министр юстиции Денис Малюська считает, что Украина с партнерами, вероятно, финализирует видение спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины уже осенью этого года.

Источник: Малюська в комментарии "Укринформу", "Европейская правда"

Детали: По словам Малюськи, Киев с партнерами продолжает переговоры по созданию спецтрибунала, и хотя они "затянулись", в последнее время страны-участницы дискуссий "продвинулись очень далеко".

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"Примерный формат трибунала, который представляется членам переговоров оптимальным, он более-менее определен. Все имеет более или менее оптимистичный вид. Есть шансы, что уже этой осенью, возможно, мы выйдем на какие-то финальные компромиссы и видение формата трибунала", – предположил он.

Министр, однако, предостерег, что окончательное решение будет зависеть от переговорной группы, так называемой Core Group, и видения правительств и парламентов стран-участниц.

"Ключевая проблема, которая была, есть, и останется, которую нужно отслеживать как маркер успеха или неуспеха переговоров, – это возможность осуждения Путина, его ближайшего окружения таким трибуналом", – сказал Малюська, добавив, что именно относительно возможного снятия иммунитета с этих лиц и продолжаются самые большие дискуссии.

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Обсуждения относительно спецтрибунала по преступлению агрессии продолжаются с 2022 года, но практического прогресса в этом вопросе долгое время не было.

Главная причина заключается в том, что Украина выступает за создание международного трибунала (то есть на базе международной организации), а ключевые западные союзники – за так называемый гибридный формат (когда трибунал происходит по украинскому законодательству, но с поддержкой международных партнеров).

Подробнее об этом – в статье: Новые правила трибунала для Путина. Почему Банковая отказалась от создания "гибридного" суда

Темы: РосcиятрибуналУкраина
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