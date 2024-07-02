Орбан приїде до Києва у вівторок – ЗМІ

Очікується, що у вівторок угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан відвідає Київ і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: The Guardian з посиланням на джерела

Дослівно: "У вівторок Віктор Орбан відвідає Київ… у рамках несподіваного візиту одного з найбільш проросійських лідерів Європи, який відбудеться в той час, коли Угорщина перебирає на себе головування в ЄС за ротаційним принципом".

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Деталі: Два джерела в Будапешті повідомили, що Орбан, як очікується, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Ця поїздка угорського прем'єр-міністра стане першою в Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ.

The Guardian пише, що радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відмовився коментувати можливий візит. Але інше джерело в Києві підтвердило плани.

"Орбан буде тут завтра, якщо не буде змін в останню хвилину", – сказало джерело.

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Одне з джерел у Будапешті повідомило, що плани візиту з'явилися після тривалих переговорів щодо питання прав угорськомовної меншини в Україні, яка проживає на крайньому заході України поблизу кордону між двома країнами.

"Передумовою для зустрічі було вирішення питання прав національних меншин. Протягом останніх тижнів було досягнуто домовленості. Вони зможуть оголосити про це як про успіх", – повідомило джерело в Будапешті, знайоме з підготовкою до візиту.

Хоча питання прав нацменшин було однією з найголосніших претензій Будапешта щодо України, скептики Орбана звинувачують його у використанні цього питання як "димової завіси" для сприяння просуванню російських тез щодо війни, – зазначає видання.

На відміну від більшості європейських країн, Угорщина неодноразово ставила під сумнів необхідність військової підтримки України і натомість закликала до припинення вогню. Після перемоги на парламентських виборах у 2022 році Орбан включив Зеленського до списку "опонентів", які нібито змовилися проти нього і підтримали опозицію.

Тим часом Будапешт тримає канали зв'язку з Москвою відкритими, а міністр закордонних справ уряду Орбана, Петер Сійярто, здійснив щонайменше п'ять візитів до Росії з початку війни, останній з яких відбувся минулого місяця на економічному форумі в Санкт-Петербурзі.

Джерело в Києві повідомило, що існує невизначеність щодо того, чи їде Орбан до Києва в двосторонній якості, чи як представник ЄС.

"Очевидно, що існує конфлікт (між інтересами ЄС та Будапешта)", – сказало джерело.

Виправлено: У попередній версії новини було помилково зазначено, що передумовою зустрічі Орбана і Зеленського було вирішення питання прав громадянства. Насправді йшлося про вирішення питання прав національних меншин.