Удар РФ по Дніпру 28 червня: зросла кількість загиблих, рятувальники знайшли тіло жінки
Вівторок, 2 липня 2024, 08:44
У Дніпрі рятувальники дістали тіло жінки з-під завалів житлового будинку, який постраждав від російського удару 28 червня.
Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "Вночі у дніпровському будинку, який ворог понівечив у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки.
Таким чином, вже відомо про двох людей, які загинули того трагічного вечора".
Деталі: Лисак додав, що роботи на місці події тривають. Надзвичайники розібрали близько 70% конструкцій.
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Передісторія:
- Увечері 28 червня російська армія завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.
- До 2 липня було відомо про одну загиблу людину та 12 поранених.