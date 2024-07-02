Удар РФ по Дніпру 28 червня: зросла кількість загиблих, рятувальники знайшли тіло жінки

У Дніпрі рятувальники дістали тіло жінки з-під завалів житлового будинку, який постраждав від російського удару 28 червня.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Вночі у дніпровському будинку, який ворог понівечив у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки.



Таким чином, вже відомо про двох людей, які загинули того трагічного вечора".



Деталі: Лисак додав, що роботи на місці події тривають. Надзвичайники розібрали близько 70% конструкцій.

Реклама:

Передісторія: