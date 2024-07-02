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Російський суд "арештував" Клімкіна і Гройсмана

Олександр ШумілінВівторок, 2 липня 2024, 13:06
Російський суд арештував Клімкіна і Гройсмана
Володимир Гройман. Фото: FB

Російський суд заочно арештував колишніх прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана (2016-2019рр.) і міністра закордонних справ Павла Клімкіна (2014-2019рр.) на 2 місяці.

Джерело: повідомлення Басманного районного суду Москви

Деталі: Також цей суд обрав такий же "запобіжний захід" екс-міністру фінансів України Олександру Шлапаку та генерал-лейтенанту ЗСУ Ігорю Довганю. Росіяни обвинувачують усіх чотирьох у "застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни".

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Передісторія:

  • Російські суди регулярно висувають обвинувачення, "арештовують" і "засуджують" українських політичних і медійних діячів.
  • У червні окупанти в Криму повідомили про нові крадіжки нерухомості українців, серед яких, за їхніми словами, активи експрем'єра Арсенія Яценюка і переможниці "Євробачення" 2016 року співачки Сусани Джамаладінової, а також активи "Київміськбуду".

Теми: КлімкінГройсман
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