Російський суд "арештував" Клімкіна і Гройсмана

Російський суд заочно арештував колишніх прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана (2016-2019рр.) і міністра закордонних справ Павла Клімкіна (2014-2019рр.) на 2 місяці.

Джерело: повідомлення Басманного районного суду Москви

Деталі: Також цей суд обрав такий же "запобіжний захід" екс-міністру фінансів України Олександру Шлапаку та генерал-лейтенанту ЗСУ Ігорю Довганю. Росіяни обвинувачують усіх чотирьох у "застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни".

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