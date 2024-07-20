Кільком областям загрожували ворожі БпЛА – Повітряні сили
Субота, 20 липня 2024, 00:32
За даними Повітряних сил, ввечері 19 липня росіяни запустили "Шахеди" у напрямку кількох областей України.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Відтак, починаючи з 22:48, російські дрони становили загрозу для Сумської та Харківської областей.
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Згодом загроза ударних БпЛА з’явилася для Полтавської області.
О 00:07 20 липня Повітряні сили попередили про загрозу Чернігівській області.
Дослівно: "Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА з Сумщини".
ВІДЕО ДНЯ
Деталі: ЗМІ повідомили про вибухи в Полтавській області.
Згодом звук вибуху чули в Києві, на Київщині та у столиці оголосили повітряну тривогу.
Оновлено: О 2:07 Повітряні сили оголосили відбій загрози по областях.