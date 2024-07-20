Кільком областям загрожували ворожі БпЛА – Повітряні сили

За даними Повітряних сил, ввечері 19 липня росіяни запустили "Шахеди" у напрямку кількох областей України.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Відтак, починаючи з 22:48, російські дрони становили загрозу для Сумської та Харківської областей.

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Згодом загроза ударних БпЛА з’явилася для Полтавської області.

О 00:07 20 липня Повітряні сили попередили про загрозу Чернігівській області.

Дослівно: "Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА з Сумщини".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: ЗМІ повідомили про вибухи в Полтавській області.

Згодом звук вибуху чули в Києві, на Київщині та у столиці оголосили повітряну тривогу.

Оновлено: О 2:07 Повітряні сили оголосили відбій загрози по областях.