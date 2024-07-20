Нескольким областям угрожали вражеские БпЛА – Воздушные силы
Суббота, 20 июля 2024, 00:32
По данным Воздушных сил, вечером 19 июля россияне запустили "Шахеды" в направлении нескольких областей Украины.
Источник: Воздушные силы
Детали: Следовательно, начиная с 22:48, российские дроны представляли угрозу для Сумской и Харьковской областей.
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Впоследствии угроза ударных БпЛА появилась для Полтавской области.
В 00:07 20 июля Воздушные силы предупредили об угрозе Черниговской области.
Дословно: "Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА с Сумщины".
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Детали: СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области.
Впоследствии звук взрыва слышали в Киеве, в Киевской области и в столице объявили воздушную тревогу.
Обновлено: В 2:07 Воздушные силы объявили отбой угрозы по областям.