Зеленський провів телефонну розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Джерело: Джерела Української правди в ОП, Зеленський у мережі Х, Трамп у мережі Truthsocial

Деталі: За даними джерел, розмова відбулася. Деталі поки що невідомі.

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ОП повідомить подробиці розмови згодом.

Оновлено: О 1:19 20 липня Зеленський підтвердив, що провів телефонну з Трампом.

Пряма мова Зеленського: "Ми домовилися з президентом Трампом обговорити на особистій зустрічі, які кроки можуть зробити мир справедливим і справді тривалим".

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Деталі: Трамп теж повідомив про розмову із Зеленським.

Пряма мова Трампа: "Я вдячний президенту Зеленському за його звернення, тому що я, як наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у світ і покладу край війні, яка забрала так багато життів і зруйнувала незліченну кількість невинних сімей.

Обидві сторони зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край насильству і прокладе шлях до процвітання".

Що передувало: Повідомлялося, що Трамп і Зеленський можуть провести телефонну розмову у п’ятницю, 19 липня.

Нагадаємо: Нещодавно Трамп заявляв, що сказав би кремлівському правителю Владіміру Путіну: "Ніколи, ніколи не лізь в Україну".

Він також заявляв, що якщо у США буде "розумний президент", то такі країни як Росія, Китай і КНДР перестануть бути ворогами Сполучених Штатів.

У штабі Трампа розповідали, що пріоритетом його потенційного другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною