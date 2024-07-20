Зеленський провів телефонну розмову з Трампом
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.
Джерело: Джерела Української правди в ОП, Зеленський у мережі Х, Трамп у мережі Truthsocial
Деталі: За даними джерел, розмова відбулася. Деталі поки що невідомі.
ОП повідомить подробиці розмови згодом.
Оновлено: О 1:19 20 липня Зеленський підтвердив, що провів телефонну з Трампом.
Пряма мова Зеленського: "Ми домовилися з президентом Трампом обговорити на особистій зустрічі, які кроки можуть зробити мир справедливим і справді тривалим".
Деталі: Трамп теж повідомив про розмову із Зеленським.
Пряма мова Трампа: "Я вдячний президенту Зеленському за його звернення, тому що я, як наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у світ і покладу край війні, яка забрала так багато життів і зруйнувала незліченну кількість невинних сімей.
Обидві сторони зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край насильству і прокладе шлях до процвітання".
Що передувало: Повідомлялося, що Трамп і Зеленський можуть провести телефонну розмову у п’ятницю, 19 липня.
Нагадаємо: Нещодавно Трамп заявляв, що сказав би кремлівському правителю Владіміру Путіну: "Ніколи, ніколи не лізь в Україну".
Він також заявляв, що якщо у США буде "розумний президент", то такі країни як Росія, Китай і КНДР перестануть бути ворогами Сполучених Штатів.
У штабі Трампа розповідали, що пріоритетом його потенційного другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною