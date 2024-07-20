Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Источник: Источники Украинской правды в ОП, Зеленский в сети Х,Трамп в сети Truthsocial

Детали: По данным источников, разговор состоялся. Детали пока неизвестны.

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ОП сообщит подробности разговора позже.

Обновлено: В 1:19 20 июля Зеленский подтвердил, что провел телефонную с Трампом.

Прямая речь Зеленского: "Мы договорились с президентом Трампом обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и действительно длительным".

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Детали: Трамп тоже сообщил о разговоре с Зеленским.

Прямая речь Трампа: "Я благодарен президенту Зеленскому за его обращение, потому что я, как следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир в мир и положу конец войне, которая унесла так много жизней и разрушила бесчисленное количество невинных семей.

Обе стороны смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию".

Что предшествовало: Сообщалось, что Трамп и Зеленский могут провести телефонный разговор в пятницу, 19 июля.

Напомним: Недавно Трамп заявил, что сказал бы кремлевскому правителю Владимиру Путину: "Никогда, никогда не лезь в Украину".

Он также говорил, что если у США будет "умный президент", то такие страны как Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами Соединенных Штатов.

В штабе Трампа рассказывали, что приоритетом его потенциального второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной.