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У столиці було чути вибух, на Київщині працювала ППО

Ольга Глущенко Субота, 20 липня 2024, 01:14
У столиці було чути вибух, на Київщині працювала ППО
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ DEFENCE UA

Вночі 20 липня у Київській області оголосили повітряну тривогу, у столиці було чути звук вибуху.

Джерело: КОВА, київські пабліки, мер Києва Віталій Кличко, КМВА

Деталі: Київська ОВА о 1:08 повідомила про повітряну тривогу в Київській області.

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Жителі Києва повідомили про звук вибуху, який було чути у столиці.

Пряма мова Кличка: "На Київщині працюють сили ППО по ворожих БПЛА".

Деталі: О 1:22 повітряну тривогу оголосили в Києві.

ВІДЕО ДНЯ

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив про загрозу БпЛА для столиці.

Оновлено: О 2:07 у столиці та Київській області оголосили відбій тривоги.

Теми: КиївКиївська областьППОповітряна тривога
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