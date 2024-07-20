У столиці було чути вибух, на Київщині працювала ППО
Субота, 20 липня 2024, 01:14
Вночі 20 липня у Київській області оголосили повітряну тривогу, у столиці було чути звук вибуху.
Джерело: КОВА, київські пабліки, мер Києва Віталій Кличко, КМВА
Деталі: Київська ОВА о 1:08 повідомила про повітряну тривогу в Київській області.
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Жителі Києва повідомили про звук вибуху, який було чути у столиці.
Пряма мова Кличка: "На Київщині працюють сили ППО по ворожих БПЛА".
Деталі: О 1:22 повітряну тривогу оголосили в Києві.
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