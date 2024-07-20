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В столице был слышен взрыв, в Киевской области работала ПВО

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 июля 2024, 01:14
В столице был слышен взрыв, в Киевской области работала ПВО
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ САЙТА DEFENCE UA

Ночью 20 июля в Киевской области объявили воздушную тревогу, в столице был слышен звук взрыва.

Источник: КОВА, киевские паблики, мэр Киева Виталий Кличко, КГВА

Детали: Киевская ОВА в 1:08 сообщила о воздушной тревоге в Киевской области.

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Жители Киева сообщили о звуке взрыва, который был слышен в столице.

Прямая речь Кличко: "На Киевщине работают силы ПВО по вражеским БПЛА".

Детали: В 1:22 воздушную тревогу объявили в Киеве.

ВИДЕО ДНЯ

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил об угрозе БпЛА для столицы.

Обновлено: В 2:07 в столице и Киевской области объявили отбой тревоги.

Темы: КиевКиевская областьПВОвоздушная тревога
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