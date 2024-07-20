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У Ростовській області РФ заявили про масовану атаку БпЛА, палає військовий аеродром

Ольга Глущенко Субота, 20 липня 2024, 07:10
У Ростовській області РФ заявили про масовану атаку БпЛА, палає військовий аеродром
БпЛА. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМУ

Губернатор російської Ростовської області Василь Голубєв у ніч проти 20 липня заявив, що нібито сили ППО РФ знищили 26 БпЛА, у соцмережах повідомили про потужні прильоти у районі аеродрому Міллерово і вибухи в районі нафтобази.

Джерело: Голубєв у telegram, Кримський вітер

Дослівно: "На півночі Ростовської області силами ППО знищено понад 10 БПЛА. Наразі військові продовжують роботу з відбиття масованої повітряної атаки".

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Деталі: Голубєв традиційно заявив, що "постраждалих немає". І додав, що інформація про наслідки уточнюється.

Оновлено: Вранці Голубєв повідомив, що російська ППО нібито знищила 26 дронів.

У соцмережах повідомили про потужні прильоти по військовому аеродрому Міллерово в Ростовській області.

ВІДЕО ДНЯ

Місцеві жителі кажуть про БПЛА, і що пролунало понад 16 вибухів у районі аеродрому Міллерово, також вибухи прогриміли в районі нафтобази.

Моніторингова група "Кримського вітру" фіксує пожежі в районі злітно-посадкової смуги та стоянок літаків.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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