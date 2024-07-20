В Ростовской области РФ заявили о массированной атаке БпЛА, горит военный аэродром

Губернатор российской Ростовской области Василий Голубев в ночь на 20 июля заявил, что якобы силы ПВО РФ уничтожили 26 БпЛА, в соцсетях сообщили о мощных прилетах в районе аэродрома Миллерово и взрывах в районе нефтебазы.

Источник: Голубев в telegram, Крымский ветер

Дословно: "На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено более 10 БПЛА. Сейчас военные продолжают работу по отражению массированной воздушной атаки".

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Детали: Голубев традиционно заявил, что "пострадавших нет". И добавил, что информация о последствиях уточняется.

Обновлено: Утром Голубев сообщил, что российская ПВО якобы уничтожила 26 дронов.

В соцсетях сообщили о мощных прилетах по военному аэродрому Миллерово в Ростовской области.

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Местные жители говорят о БПЛА, и что прозвучало более 16 взрывов в районе аэродрома Миллерово, также взрывы прогремели в районе нефтебазы.

Мониторинговая группа "Крымского ветра" фиксирует пожары в районе взлетно-посадочной полосы и стоянок самолетов.