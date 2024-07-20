Союзники Гарріс залучають фінанси для її підтримки як кандидатки у президенти США – Politico

Союзники віце-президентки США Камали Гарріс почали залучати донорів-демократів для надання їй фінансової підтримки, якщо президент Джо Байден вибуде з перегонів у 2024 році.

Джерело: Politico з посиланням на анонімні джерела

Дослівно Politico: "За словами людей, знайомих з цими процесами, одна з донорських радниць Демократичної партії почала збирати пожертви від жінок-донорів-демократів на підтримку Гарріс, а жіноча політична організація почала спілкуватися зі своєю донорською базою, намагаючись забезпечити початкову хвилю внесків на потенційну кампанію Гарріс".

Реклама:

Деталі: Видання зазначає, що джерела поділилися інформацією про фінансові маневри на суворих умовах анонімності, зважаючи на надзвичайно делікатну політичну позицію Гарріс як кандидата в президенти напруженість всередині Демократичної партії щодо майбутнього Байдена.

"Важливо те, що зараз спостерігається масова демонстрація її підтримки, що є сигналом того, що ми всі за неї", – сказала лідерка жіночої політичної організації, яка побажала залишитися анонімною, щоб розповісти про делікатне планування Демократичної партії.

Організація почала готувати електронні листи і повідомлення. Ті, хто зосереджується на підтримці жінок-кандидаток, вже почали планувати, як допомогти Гарріс швидкою демонстрацією сили, підготувавши списки донорів, додала співрозмовниця. Деякі донори вже проактивно заявили, що хочуть дати гроші, сказала співрозмовниця.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова джерела видання: "Донори вишикуються в чергу, щоб підтримати Гарріс, як тільки вона стане потенційним кандидатом. Ми чуємо від усіх наших донорів, що вони хочуть підтримати її".

Деталі: Радник з питань донорства повідомив, що п'ять донорів вже взяли на себе зобов'язання зробити потенційні шестизначні пожертви на виборчий список Демократичної партії на чолі з Гарріс. Але ці зусилля ще тільки зароджуються, і статус фінансування кампанії буде неясним, якщо в кінцевому підсумку в номінації візьмуть участь кілька жінок, підкреслила співрозмовниця.

Дослівно Politico: "Ці зусилля відбуваються на тлі хаосу серед чиновників Демократичної партії, безперервних закликів до Байдена піти у відставку і похмурих результатів опитувань, які передрікають все більш похмуре майбутнє для шансів президента на другий термін".

Деталі: Видання додає, що імпульс до зміцнення позицій Гарріс, який підтримують жінки-донори, також свідчить про те, що її позиція як кандидата на заміну Байдену є нестабільною.

Що передувало: Видання Reuters з посиланням на сімох високопоставлених джерел у кампанії Байдена, Білому домі та Демократичному національному комітеті повідомляло, що віцепрезидентку Камалу Гарріс вважають кращою альтернативою на заміну Джо Байдена, якщо він вирішить не продовжувати передвиборчу боротьбу.

Нагадаємо: Байден визнав свій поганий виступ на дебатах із Трампом, але іти з перегонів не планує.

Читайте також: Непозбувний Джо: як у США розгорілася дискусія про заміну Байдена на виборах та що цьому заважає.