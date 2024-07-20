Союзники Гарріс залучають фінанси для її підтримки як кандидатки у президенти США – Politico
Союзники віце-президентки США Камали Гарріс почали залучати донорів-демократів для надання їй фінансової підтримки, якщо президент Джо Байден вибуде з перегонів у 2024 році.
Джерело: Politico з посиланням на анонімні джерела
Дослівно Politico: "За словами людей, знайомих з цими процесами, одна з донорських радниць Демократичної партії почала збирати пожертви від жінок-донорів-демократів на підтримку Гарріс, а жіноча політична організація почала спілкуватися зі своєю донорською базою, намагаючись забезпечити початкову хвилю внесків на потенційну кампанію Гарріс".
Деталі: Видання зазначає, що джерела поділилися інформацією про фінансові маневри на суворих умовах анонімності, зважаючи на надзвичайно делікатну політичну позицію Гарріс як кандидата в президенти напруженість всередині Демократичної партії щодо майбутнього Байдена.
"Важливо те, що зараз спостерігається масова демонстрація її підтримки, що є сигналом того, що ми всі за неї", – сказала лідерка жіночої політичної організації, яка побажала залишитися анонімною, щоб розповісти про делікатне планування Демократичної партії.
Організація почала готувати електронні листи і повідомлення. Ті, хто зосереджується на підтримці жінок-кандидаток, вже почали планувати, як допомогти Гарріс швидкою демонстрацією сили, підготувавши списки донорів, додала співрозмовниця. Деякі донори вже проактивно заявили, що хочуть дати гроші, сказала співрозмовниця.
Пряма мова джерела видання: "Донори вишикуються в чергу, щоб підтримати Гарріс, як тільки вона стане потенційним кандидатом. Ми чуємо від усіх наших донорів, що вони хочуть підтримати її".
Деталі: Радник з питань донорства повідомив, що п'ять донорів вже взяли на себе зобов'язання зробити потенційні шестизначні пожертви на виборчий список Демократичної партії на чолі з Гарріс. Але ці зусилля ще тільки зароджуються, і статус фінансування кампанії буде неясним, якщо в кінцевому підсумку в номінації візьмуть участь кілька жінок, підкреслила співрозмовниця.
Дослівно Politico: "Ці зусилля відбуваються на тлі хаосу серед чиновників Демократичної партії, безперервних закликів до Байдена піти у відставку і похмурих результатів опитувань, які передрікають все більш похмуре майбутнє для шансів президента на другий термін".
Деталі: Видання додає, що імпульс до зміцнення позицій Гарріс, який підтримують жінки-донори, також свідчить про те, що її позиція як кандидата на заміну Байдену є нестабільною.
Що передувало: Видання Reuters з посиланням на сімох високопоставлених джерел у кампанії Байдена, Білому домі та Демократичному національному комітеті повідомляло, що віцепрезидентку Камалу Гарріс вважають кращою альтернативою на заміну Джо Байдена, якщо він вирішить не продовжувати передвиборчу боротьбу.
Нагадаємо: Байден визнав свій поганий виступ на дебатах із Трампом, але іти з перегонів не планує.
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