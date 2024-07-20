Союзники Харрис привлекают финансы для ее поддержки как кандидата в президенты США – Politico
Союзники вице-президента США Камалы Харрис начали привлекать доноров-демократов для оказания ей финансовой поддержки, если президент Джо Байден выбывает из гонки в 2024 году.
Источник: Politico со ссылкой на анонимные источники
Дословно Politico: "По словам людей, знакомых с этими процессами, одна из донорских советниц Демократической партии начала собирать пожертвования от женщин-доноров-демократов в поддержку Харрис, а женская политическая организация начала общаться со своей донорской базой, пытаясь обеспечить начальную волну взносов на потенциальную кампанию Харрис".
Детали: Издание отмечает, что источники поделились информацией о финансовых маневрах на строгих условиях анонимности, учитывая чрезвычайно деликатную политическую позицию Харрис как кандидата в президенты и напряженность внутри Демократической партии относительно будущего Байдена.
"Важно то, что сейчас наблюдается массовая демонстрация ее поддержки, что является сигналом того, что мы все за нее", – сказала лидер женской политической организации, которая пожелала остаться анонимной, чтобы рассказать о деликатном планировании Демократической партии.
Организация начала готовить электронные письма и сообщения. Те, кто сосредотачивается на поддержке женщин-кандидаток, уже начали планировать, как помочь Харрис быстрой демонстрацией силы, подготовив списки доноров, добавила собеседница. Некоторые доноры уже проактивно заявили, что хотят дать деньги, сказала собеседница.
Прямая речь источника издания: "Доноры выстроятся в очередь, чтобы поддержать Харрис, как только она станет потенциальным кандидатом. Мы слышим от всех наших доноров, что они хотят поддержать ее".
Детали: Советник по вопросам донорства сообщил, что пять доноров уже взяли на себя обязательства сделать потенциальные шестизначные пожертвования на избирательный список Демократической партии во главе с Харрис. Но эти усилия еще только зарождаются, и статус финансирования кампании будет неясным, если в конечном итоге в номинации примут участие несколько женщин, подчеркнула собеседница.
Дословно Politico: "Эти усилия происходят на фоне хаоса среди чиновников Демократической партии, непрекращающихся призывов к Байдену уйти в отставку и мрачных результатов опросов, которые предрекают все более мрачное будущее для шансов президента на второй срок".
Детали: Издание добавляет, что импульс к укреплению позиций Харрис, который поддерживают женщины-доноры, также свидетельствует о том, что ее позиция как кандидата на замену Байдену является нестабильной.
Что предшествовало: Издание Reuters со ссылкой на семь высокопоставленных источников в кампании Байдена, Белом доме и Демократическом национальном комитете сообщало, что вице-президента Камалу Харрис считают лучшей альтернативой на замену Джо Байдена, если он решит не продолжать предвыборную борьбу.
Напомним: Байден признал свое плохое выступление на дебатах с Трампом, но выходить из гонки не планирует.
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