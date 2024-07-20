Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Кремль поглиблює цензуру російських соцмереж – ISW

Ольга Глущенко Субота, 20 липня 2024, 05:50
Кремль поглиблює цензуру російських соцмереж – ISW
ілюстративне фото Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російська влада може запровадити ще жорсткіші заходи для контролю і цензури соцмереж.

Джерело: ISW

Деталі: Експерти вказують на те, що, за повідомленнями, російський уряд розглядає можливість запровадження жорсткіших заходів для прямої цензури критичних висловлювань у російських соціальних мережах.

Реклама:

Пропагандистське видання РФ ТАСС повідомила 19 липня, що неназване джерело заявило, що російські законодавці обговорюють законопроєкт, який змусить власників акаунтів у соціальних мережах, що мають щонайменше 10 000 підписників, передавати особисті персональні дані російській федеральній службі Роскомнагляд, а за невиконання вимог – блокувати канал.

За попередньою оцінкою ISW, пропозиція Роскомнагляду є частиною більш широких зусиль Кремля, спрямованих на викорінення критичних думок і зміцнення контролю над російським інформаційним простором.

Можливо, Роскомнагляд вирішив, що попередні заходи, спрямовані на те, щоб підштовхнути критиків до самоусунення через страх втратити дохід від реклами, не гарантують російському уряду можливості безпосередньо контролювати інформаційний простір, оскільки адміністратори каналів, які не покладаються на дохід від реклами, зможуть і надалі працювати анонімно.

ВІДЕО ДНЯ

Однак нові пропозиції, про які повідомляється, дозволять російському уряду здійснювати пряму цензуру всіх великих критично налаштованих каналів, які залишатимуться анонімними.

Пропозиції Роскомнагляду можуть вплинути на прийняття рішень адміністраторами Telegram.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив 19 липня, що Telegram почне показувати місяць і країну, в якій зареєстрований канал, але зазначив, що це частина зусиль у боротьбі з шахраями в додатку.

Дослівно ISW: "Заява Дурова, однак, примітна, оскільки він регулярно рекламував Telegram як орієнтовану на конфіденційність, незалежну і вільну від цензури платформу з моменту його заснування в 2013 році".

Ключові висновки ISW за 19 липня:

  • Зеленський підтвердив важливість досягнення міжнародного консенсусу для проведення справедливих мирних переговорів з метою припинення війни в Україні.
  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, схоже, посилює кілька російських інформаційних операцій на тлі постійних спроб представити себе як можливого майбутнього посередника між Росією та Україною.
  • Новий міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив 19 липня, що Україна може використовувати зброю, надану Великою Британією, для завдання ударів по військових цілях у Росії, незважаючи на попередні повідомлення про те, що Велика Британія не дозволила Україні використовувати ракети Storm Shadow для таких ударів.
  • Повідомляється, що Кремль стурбований довгостроковими соціальними і політичними наслідками повернення російських ветеранів з війни в Україні.
  • За повідомленнями, російський уряд розглядає можливість запровадження жорсткіших заходів для прямої цензури критичних висловлювань у російських соціальних мережах.
  • Влада РФ продовжує пропонувати більш жорстке міграційне законодавство, оскільки російські ультранаціоналісти продовжують підтримувати ксенофобську риторику і скаржитися на м'яку міграційну політику російського уряду, яку вони вважають поблажливою.
  • Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Сіверська, Торецька та Авдіївки.
  • Дезорганізація продовжує заважати російським зусиллям інтегрувати особовий склад, який служив у російських маріонеткових військах в окупованій Україні, в російську військову структуру.

Теми: ISWРосіясоцмережіцензура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В МЗС Ізраїлю порівняли Ердогана з Хусейном

ISW: Росія використала День ВМФ, щоб спробувати створити об'єднання проти Заходу

Кабмін Ізраїлю уповноважив уряд відповісти на ракетний удар Хезболли

Зеленський після розмови з Сирським: Україна має силу, щоб досягати цілей

Ердоган погрожує Ізраїлю вторгненням – ЗМІ

У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00

Усі новини...
ISW
Кремль розширює географію "євразійської системи безпеки" – ISW
ISW: Російські ЗМІ готують громадськість до тривалої війни
ISW: Українські безпілотники тиснуть на російську ППО
Останні новини
08:20
Інтерв'юРозвідник Роман Червінський: Залужний дав санкцію, що згоден з проведенням операції на “Канатовому”
08:18
Мадуро втретє оголосили переможцем президентських виборів у Венесуелі
08:02
футболЕфект дежавю: Іспанія виграла юнацьке Євро-2024
07:59
ППО збила ракету і 9 з 10 "Шахедів" уночі
07:54
ЗСУ уже відмінусували 576 тисяч російських окупантів
07:27
фото, відео Дрони атакували Росію: у Бєлгородській та Орловській областях горіли підстанції
07:09
Олімпіада-2024Американка Гаск виграла золото з плавання, випередивши землячку лише на 4 мілісекунди
06:41
У Росії з полігону втекли дев’ятеро в'язнів, які підписали контракт з Міноборони
05:28
В МЗС Ізраїлю порівняли Ердогана з Хусейном
05:06
тенісБитві легенд бути: Надаль та Джокович зустрінуться в другому колі Олімпійських ігор-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: