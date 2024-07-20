Кремль поглиблює цензуру російських соцмереж – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російська влада може запровадити ще жорсткіші заходи для контролю і цензури соцмереж.
Джерело: ISW
Деталі: Експерти вказують на те, що, за повідомленнями, російський уряд розглядає можливість запровадження жорсткіших заходів для прямої цензури критичних висловлювань у російських соціальних мережах.
Пропагандистське видання РФ ТАСС повідомила 19 липня, що неназване джерело заявило, що російські законодавці обговорюють законопроєкт, який змусить власників акаунтів у соціальних мережах, що мають щонайменше 10 000 підписників, передавати особисті персональні дані російській федеральній службі Роскомнагляд, а за невиконання вимог – блокувати канал.
За попередньою оцінкою ISW, пропозиція Роскомнагляду є частиною більш широких зусиль Кремля, спрямованих на викорінення критичних думок і зміцнення контролю над російським інформаційним простором.
Можливо, Роскомнагляд вирішив, що попередні заходи, спрямовані на те, щоб підштовхнути критиків до самоусунення через страх втратити дохід від реклами, не гарантують російському уряду можливості безпосередньо контролювати інформаційний простір, оскільки адміністратори каналів, які не покладаються на дохід від реклами, зможуть і надалі працювати анонімно.
Однак нові пропозиції, про які повідомляється, дозволять російському уряду здійснювати пряму цензуру всіх великих критично налаштованих каналів, які залишатимуться анонімними.
Пропозиції Роскомнагляду можуть вплинути на прийняття рішень адміністраторами Telegram.
Засновник Telegram Павло Дуров заявив 19 липня, що Telegram почне показувати місяць і країну, в якій зареєстрований канал, але зазначив, що це частина зусиль у боротьбі з шахраями в додатку.
Дослівно ISW: "Заява Дурова, однак, примітна, оскільки він регулярно рекламував Telegram як орієнтовану на конфіденційність, незалежну і вільну від цензури платформу з моменту його заснування в 2013 році".
Ключові висновки ISW за 19 липня:
- Зеленський підтвердив важливість досягнення міжнародного консенсусу для проведення справедливих мирних переговорів з метою припинення війни в Україні.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, схоже, посилює кілька російських інформаційних операцій на тлі постійних спроб представити себе як можливого майбутнього посередника між Росією та Україною.
- Новий міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив 19 липня, що Україна може використовувати зброю, надану Великою Британією, для завдання ударів по військових цілях у Росії, незважаючи на попередні повідомлення про те, що Велика Британія не дозволила Україні використовувати ракети Storm Shadow для таких ударів.
- Повідомляється, що Кремль стурбований довгостроковими соціальними і політичними наслідками повернення російських ветеранів з війни в Україні.
- За повідомленнями, російський уряд розглядає можливість запровадження жорсткіших заходів для прямої цензури критичних висловлювань у російських соціальних мережах.
- Влада РФ продовжує пропонувати більш жорстке міграційне законодавство, оскільки російські ультранаціоналісти продовжують підтримувати ксенофобську риторику і скаржитися на м'яку міграційну політику російського уряду, яку вони вважають поблажливою.
- Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Сіверська, Торецька та Авдіївки.
- Дезорганізація продовжує заважати російським зусиллям інтегрувати особовий склад, який служив у російських маріонеткових військах в окупованій Україні, в російську військову структуру.