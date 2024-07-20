Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Кремль углубляет цензуру российских соцсетей – ISW

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 июля 2024, 05:50
Кремль углубляет цензуру российских соцсетей – ISW
иллюстративное фото Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские власти могут ввести еще более жесткие меры для контроля и цензуры соцсетей.

Источник: ISW

Детали: Эксперты указывают на то, что, по сообщениям, российское правительство рассматривает возможность введения более жестких мер для прямой цензуры критических высказываний в российских социальных сетях.

Реклама:

Пропагандистское издание РФ ТАСС сообщило 19 июля, что неназванный источник заявил, что российские законодатели обсуждают законопроект, который заставит владельцев аккаунтов в социальных сетях, имеющих не менее 10 000 подписчиков, передавать личные персональные данные российской федеральной службе Роскомнадзора, а за невыполнение требований - блокировать канал.

По предварительной оценке ISW, предложение Роскомнадзора является частью более широких усилий Кремля, направленных на искоренение критических мнений и укрепление контроля над российским информационным пространством.

Возможно, Роскомнадзор решил, что предыдущие меры, направленные на то, чтобы подтолкнуть критиков к самоустранению из-за страха потерять доход от рекламы, не гарантируют российскому правительству возможности напрямую контролировать информационное пространство, поскольку администраторы каналов, которые не полагаются на доход от рекламы, смогут и в дальнейшем работать анонимно.

ВИДЕО ДНЯ

Однако новые предложения, о которых сообщается, позволят российскому правительству осуществлять прямую цензуру всех крупных критически настроенных каналов, которые будут оставаться анонимными.

Предложения Роскомнадзора могут повлиять на принятие решений администраторами Telegram.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил 19 июля, что Telegram начнет показывать месяц и страну, в которой зарегистрирован канал, но отметил, что это часть усилий по борьбе с мошенниками в приложении.

Дословно ISW: "Заявление Дурова, однако, примечательно, поскольку он регулярно рекламировал Telegram как ориентированную на конфиденциальность, независимую и свободную от цензуры платформу с момента его основания в 2013 году".

Ключевые выводы ISW за 19 июля:

  • Зеленский подтвердил важность достижения международного консенсуса для проведения справедливых мирных переговоров с целью прекращения войны в Украине.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, похоже, усиливает несколько российских информационных операций на фоне постоянных попыток представить себя как возможного будущего посредника между Россией и Украиной.
  • Новый министр обороны Великобритании Джон Хили заявил 19 июля, что Украина может использовать оружие, предоставленное Великобританией, для нанесения ударов по военным целям в России, несмотря на предыдущие сообщения о том, что Великобритания не позволила Украине использовать ракеты Storm Shadow для таких ударов.
  • Сообщается, что Кремль обеспокоен долгосрочными социальными и политическими последствиями возвращения российских ветеранов с войны в Украине.
  • По сообщениям, российское правительство рассматривает возможность введения более жестких мер для прямой цензуры критических высказываний в российских социальных сетях.
  • Власти РФ продолжают предлагать более жесткое миграционное законодательство, поскольку российские ультранационалисты продолжают поддерживать ксенофобскую риторику и жаловаться на мягкую миграционную политику российского правительства, которую они считают снисходительной.
  • Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Северска, Торецка и Авдеевки.
  • Дезорганизация продолжает мешать российским усилиям интегрировать личный состав, который служил в российских марионеточных войсках в оккупированной Украине, в российскую военную структуру.

Темы: ISWРосcиясоцсетицензура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В МИД Израиля сравнили Эрдогана с Хусейном

ISW: Россия использовала День ВМФ, чтобы попытаться создать объединение против Запада

Кабмин Израиля уполномочил правительство ответить на ракетный удар Хезболлы

Зеленский после разговора с Сырским: Украина имеет силу, чтобы достигать целей

Эрдоган угрожает Израилю вторжением – СМИ

В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00

Все новости...
ISW
Кремль расширяет географию "евразийской системы безопасности" – ISW
ISW: Российские СМИ готовят общественность к длительной войне
ISW: Украинские беспилотники давят на российскую ПВО
Последние новости
08:02
ФутболЭффект дежавю: Испания выиграла юношеское Евро-2024
07:59
ПВО сбила ракету и 9 из 10 "Шахедов" ночью
07:54
ВСУ уже отминусовали 576 тысяч российских оккупантов
07:50
интервьюРазведчик Роман Червинский: “Залужный дал санкцию, что согласен с проведением операции на “Канатовом”
07:27
фото, видео Дроны атаковали Россию: в Белгородской и Орловской областях горели подстанции
07:09
Олимпиада-2024Американка Гаск выиграла олимпийское золото по плаванию, опередив землячку всего на 4 милисекунды
06:41
В России с полигона сбежали девять заключенных, подписавших контракт с Минобороны
05:28
В МИД Израиля сравнили Эрдогана с Хусейном
05:06
теннисБитве легенд быть: Надаль и Джокович встретятся во втором круге Олимпийских игр-2024
04:29
ISW: Россия использовала День ВМФ, чтобы попытаться создать объединение против Запада
Все новости...
Реклама:
Реклама: