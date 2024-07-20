Кремль углубляет цензуру российских соцсетей – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские власти могут ввести еще более жесткие меры для контроля и цензуры соцсетей.

Источник: ISW

Детали: Эксперты указывают на то, что, по сообщениям, российское правительство рассматривает возможность введения более жестких мер для прямой цензуры критических высказываний в российских социальных сетях.

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Пропагандистское издание РФ ТАСС сообщило 19 июля, что неназванный источник заявил, что российские законодатели обсуждают законопроект, который заставит владельцев аккаунтов в социальных сетях, имеющих не менее 10 000 подписчиков, передавать личные персональные данные российской федеральной службе Роскомнадзора, а за невыполнение требований - блокировать канал.

По предварительной оценке ISW, предложение Роскомнадзора является частью более широких усилий Кремля, направленных на искоренение критических мнений и укрепление контроля над российским информационным пространством.

Возможно, Роскомнадзор решил, что предыдущие меры, направленные на то, чтобы подтолкнуть критиков к самоустранению из-за страха потерять доход от рекламы, не гарантируют российскому правительству возможности напрямую контролировать информационное пространство, поскольку администраторы каналов, которые не полагаются на доход от рекламы, смогут и в дальнейшем работать анонимно.

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Однако новые предложения, о которых сообщается, позволят российскому правительству осуществлять прямую цензуру всех крупных критически настроенных каналов, которые будут оставаться анонимными.

Предложения Роскомнадзора могут повлиять на принятие решений администраторами Telegram.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил 19 июля, что Telegram начнет показывать месяц и страну, в которой зарегистрирован канал, но отметил, что это часть усилий по борьбе с мошенниками в приложении.

Дословно ISW: "Заявление Дурова, однако, примечательно, поскольку он регулярно рекламировал Telegram как ориентированную на конфиденциальность, независимую и свободную от цензуры платформу с момента его основания в 2013 году".

Ключевые выводы ISW за 19 июля: