Росіяни завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури Сумщини
Субота, 20 липня 2024, 06:22
У Конотопському районі Сумської області росіяни атакували "Шахедом" об'єкт енергетичної інфраструктури.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "В ніч на 20 липня ворог наніс удар по об'єкту енергетичної інфраструктури Конотопщини, застосувавши БиЛА типу "Шахед".
Реклама:
На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи".
Деталі: Також в ОВА повідомила, що один з ворожих безпілотників був знищений українськими силами протиповітряної оборони. Наслідки ворожої атаки ліквідуються.