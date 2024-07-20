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Росіяни завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури Сумщини

Ольга Глущенко Субота, 20 липня 2024, 06:22
Росіяни завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури Сумщини
ілюстративне фото: Getty Images

У Конотопському районі Сумської області росіяни атакували "Шахедом" об'єкт енергетичної інфраструктури.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "В ніч на 20 липня ворог наніс удар по об'єкту енергетичної інфраструктури Конотопщини, застосувавши БиЛА типу "Шахед".

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На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи".

Деталі: Також в ОВА повідомила, що один з ворожих безпілотників був знищений українськими силами протиповітряної оборони. Наслідки ворожої атаки ліквідуються.

Теми: Сумська областьобстріленергетика
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