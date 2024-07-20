Россияне нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры Сумщины

В Конотопском районе Сумской области россияне атаковали "Шахедом" объект энергетической инфраструктуры.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "В ночь на 20 июля враг нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры Конотопщины, применив БИЛА типа "Шахед".

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На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы".

Детали: Также в ОВА сообщила, что один из вражеских беспилотников был уничтожен украинскими силами противовоздушной обороны. Последствия вражеской атаки ликвидируются.