Россияне нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры Сумщины
Суббота, 20 июля 2024, 06:22
В Конотопском районе Сумской области россияне атаковали "Шахедом" объект энергетической инфраструктуры.
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно: "В ночь на 20 июля враг нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры Конотопщины, применив БИЛА типа "Шахед".
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На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы".
Детали: Также в ОВА сообщила, что один из вражеских беспилотников был уничтожен украинскими силами противовоздушной обороны. Последствия вражеской атаки ликвидируются.