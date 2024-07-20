Мінус 990 військових, літак, РСЗВ і 7 танків – Генштаб про втрати Росії за добу

За минулу добу російська армія на війні проти України втратила ще 990 військових, літак, РСЗВ і 7 танків.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.24 орієнтовно:

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