Мінус 990 військових, літак, РСЗВ і 7 танків – Генштаб про втрати Росії за добу
Субота, 20 липня 2024, 07:34
За минулу добу російська армія на війні проти України втратила ще 990 військових, літак, РСЗВ і 7 танків.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.24 орієнтовно:
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- особового складу ‒ близько 565610 (+990) осіб,
- танків ‒ 8257 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15917 (+15) од,
- артилерійських систем – 15542 (+22) од,
- РСЗВ – 1121 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 895 (+1) од,
- літаків – 362 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12350 (+34) од,
- крилатих ракет ‒ 2401 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20968 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 2607 (+14) од.