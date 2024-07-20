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Мінус 990 військових, літак, РСЗВ і 7 танків – Генштаб про втрати Росії за добу

Ольга Глущенко Субота, 20 липня 2024, 07:34
Мінус 990 військових, літак, РСЗВ і 7 танків – Генштаб про втрати Росії за добу
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу російська армія на війні проти України втратила ще 990 військових, літак, РСЗВ і 7 танків.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.24 орієнтовно:

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  • особового складу ‒ близько 565610 (+990) осіб,
  • танків ‒ 8257 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15917 (+15) од,
  • артилерійських систем – 15542 (+22) од,
  • РСЗВ – 1121 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 895 (+1) од,
  • літаків – 362 (+1) од,
  • гелікоптерів  – 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12350 (+34) од,
  • крилатих ракет ‒ 2401 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20968 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2607 (+14) од.

Теми: втрати у війніРосіявійна
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