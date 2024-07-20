Минус 990 военных, самолет, РСЗО и 7 танков – Генштаб о потерях России за сутки
Суббота, 20 июля 2024, 07:34
За минувшие сутки российская армия на войне против Украины потеряла еще 990 военных, самолет, РСЗО и 7 танков.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.07.24 ориентировочно:
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- личного состава - около 565610 (+990) человек,
- танков – 8257 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 15917 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 15542 (+22) ед,
- РСЗО – 1121 (+1) ед,
- средств ПВО – 895 (+1) ед,
- самолетов – 362 (+1) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 12350 (+34) ед,
- крылатых ракет – 2401 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 20968 (+59) ед,
- специальная техника – 2607 (+14) ед.