Минус 990 военных, самолет, РСЗО и 7 танков – Генштаб о потерях России за сутки

За минувшие сутки российская армия на войне против Украины потеряла еще 990 военных, самолет, РСЗО и 7 танков.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.07.24 ориентировочно:

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