РФ атакувала чотирма "Іскандерами" та "Шахедами": збито 13 безпілотників

Сили ППО у ніч на 20 липня збили 13 з 17 безпілотників та нуль з чотирьох ракет, запущених Росією.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Відомо, що противник завдав удару трьома балістичними ракетами наземного базування "Іскандер-М" (Воронезька область), однією крилатою ракетою "Іскандер-К", 16 ударними БпЛА типу "Shahed" (Курська область) та застосував один БпЛА невстановленого типу.

Реклама:

Атаковано Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину.

В результаті протиповітряного бою збито 13 повітряних цілей:

- 12 ударних БпЛА "Shahed – 131/136";

ВІДЕО ДНЯ

- 1 БпЛА невстановленого типу.