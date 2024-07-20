РФ атакувала чотирма "Іскандерами" та "Шахедами": збито 13 безпілотників
Субота, 20 липня 2024, 08:20
Сили ППО у ніч на 20 липня збили 13 з 17 безпілотників та нуль з чотирьох ракет, запущених Росією.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Відомо, що противник завдав удару трьома балістичними ракетами наземного базування "Іскандер-М" (Воронезька область), однією крилатою ракетою "Іскандер-К", 16 ударними БпЛА типу "Shahed" (Курська область) та застосував один БпЛА невстановленого типу.
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Атаковано Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину.
В результаті протиповітряного бою збито 13 повітряних цілей:
- 12 ударних БпЛА "Shahed – 131/136";
ВІДЕО ДНЯ
- 1 БпЛА невстановленого типу.