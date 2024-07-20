РФ атаковала четырьмя "Искандерами" и "Шахедами": сбито 13 беспилотников

Силы ПВО в ночь на 20 июля сбили 13 из 17 беспилотников и ноль из четырех ракет, запущенных Россией.

Источник: Воздушные силы

Детали: Известно, что противник нанес удар 3-мя баллистическими ракетами наземного базирования "Искандер-М" (Воронежская область), одной крылатой ракетой "Искандер-К", 16-ю ударными БПЛА типа "Shahed" (Курская область) и применил один БПЛА неустановленного типа.

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Атакованы Харьковская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Киевская области.

В результате противовоздушного боя сбито 13 воздушных целей:

- 12 ударных БпЛА "Shahed - 131/136";

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- 1 БпЛА неустановленного типа.