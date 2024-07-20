Полтавська область: ворожі БПЛА спричинили пожежу, тисячі людей без електрики та води

Внаслідок нічної атаки Росії майже 4 тисячі людей без електропостачання, ще 700 – без води.

Джерело: Полтавська ОВА

Деталі: У Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. Виникла пожежа, рятувальники її ліквідували.

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У Полтавському районі без електропостачання 16 населених пунктів: майже 3,8 тис. споживачів, без водопостачання – близько 700.

Цивільних серед постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін вночі повідомив, що ворог атакував два райони Полтавської області, є влучання.