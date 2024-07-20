Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Полтавская область: вражеские БПЛА вызвали пожар, тысячи людей без электричества и воды

Роман ПетренкоСуббота, 20 июля 2024, 09:12
Полтавская область: вражеские БПЛА вызвали пожар, тысячи людей без электричества и воды
скриншот

В результате ночной атаки России почти 4 тысячи человек без электроснабжения, еще 700 - без воды.

Источник: Полтавская ОВА

Детали: В Миргородском районе повреждена гражданская инфраструктура. Возник пожар, спасатели его ликвидировали.

Реклама:

В Полтавском районе без электроснабжения 16 населенных пунктов: почти 3,8 тыс. потребителей, без водоснабжения - около 700.

Гражданских среди пострадавших нет.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин ночью сообщил, что враг атаковал два района Полтавской области, есть попадания.

Темы: Полтавская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Олимпиада-2024. Легендарные Харлан и Билодид будут бороться за медали: расписание выступления украинцев 29 июля

Мадуро в третий раз объявили победителем президентских выборов в Венесуэле

В МИД Израиля сравнили Эрдогана с Хусейном

ISW: Россия использовала День ВМФ, чтобы попытаться создать объединение против Запада

Кабмин Израиля уполномочил правительство ответить на ракетный удар Хезболлы

Зеленский после разговора с Сырским: Украина имеет силу, чтобы достигать целей

Все новости...
Полтавская область
Россияне атаковали Полтавскую область, есть попадания – ОВА
Российские дроны повредили дом на Полтавщине − ОВА
В Полтавской области полиция нашла младенца, который несколько дней назад похитили из перинатального центра
Последние новости
10:25
В Киеве и 4-х областях графики отключений начнут действовать на 2 часа позже
10:24
ФутболСборная Украины — сборная Аргентины: анонс матча на Олимпийских играх-2024
10:13
фотоСпустя более 150 лет: в США исследователи нашли в озере затонувший корабль
10:12
Конотопский и Гороховский из "Рады 7-ми" объяснили, почему против предложений правительства повысить налоги
10:11
"Нова пошта" открыла отделение в Риме и запустила новые услуги для клиентов в Италии
10:02
фехтованиеЯпонский подопечный украинского тренера выиграл золото в шпаге на Олимпиаде-2024
09:45
В Украине спрос на пикапы вырос в три раза: что выбирают
09:41
Во Франции идентифицировали нескольких человек, стоящих за диверсиями на железной дороге
09:28
фото Обломки сбитых "Шахедов" повредили 2 здания на Днепропетровщине
09:10
фото В Латвии прошел ураган: перекрыты дороги, без света – десятки тысяч людей
Все новости...
Реклама:
Реклама: