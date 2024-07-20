Полтавская область: вражеские БПЛА вызвали пожар, тысячи людей без электричества и воды
Суббота, 20 июля 2024, 09:12
В результате ночной атаки России почти 4 тысячи человек без электроснабжения, еще 700 - без воды.
Источник: Полтавская ОВА
Детали: В Миргородском районе повреждена гражданская инфраструктура. Возник пожар, спасатели его ликвидировали.
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В Полтавском районе без электроснабжения 16 населенных пунктов: почти 3,8 тыс. потребителей, без водоснабжения - около 700.
Гражданских среди пострадавших нет.
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Напомним: Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин ночью сообщил, что враг атаковал два района Полтавской области, есть попадания.