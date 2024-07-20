Росіяни атакували Херсонську лікарню, знищили евакуаційне авто
Субота, 20 липня 2024, 09:33
Російські окупанти у ніч на 20 липня дронами атакували Херсон та спалили евакуаційну автівку біля Херсонської обласної клінічної лікарні.
Джерело: співрозмовники УП, Херсонська ОВА
Деталі: "Українська правда" отримала відео з палаючим евакавто біля лікарні.
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В ОВА також розповіли без подробиць, що вночі в області були знищені автівки "швидкої" та приватні автомобілі.
Росіяни атакували Херсонську лікарню, знищили евакуаційне авто https://t.co/nl3ScRZEmw pic.twitter.com/sQbWqhGuOM— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 20, 2024
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Загалом за добу три людини загинули через російську агресію, ще 13 - дістали поранення.