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Росіяни атакували Херсонську лікарню, знищили евакуаційне авто

Севгіль Мусаєва, Роман ПетренкоСубота, 20 липня 2024, 09:33
Росіяни атакували Херсонську лікарню, знищили евакуаційне авто
скриншот

Російські окупанти у ніч на 20 липня дронами атакували Херсон та спалили евакуаційну автівку біля Херсонської обласної клінічної лікарні.

Джерело: співрозмовники УП, Херсонська ОВА

Деталі: "Українська правда" отримала відео з палаючим евакавто біля лікарні.

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В ОВА також розповіли без подробиць, що вночі в області були знищені автівки "швидкої" та приватні автомобілі.

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Загалом за добу три людини загинули через російську агресію, ще 13 - дістали поранення.

Теми: Херсонська областьбезпілотники
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