Россияне атаковали Херсонскую больницу, уничтожили эвакуационное авто

Российские оккупанты дронами атаковали Херсон и сожгли эвакуационную машину возле Херсонской областной клинической больницы.

Источник: собеседники УП, Херсонская ОВА

Детали: "Украинская правда" получила видео с горящим эвакавто возле больницы.

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В ОВА также рассказали без подробностей, что ночью в области были уничтожены машины "скорой" и частные автомобили.

Росіяни атакували Херсонську лікарню, знищили евакуаційне авто https://t.co/nl3ScRZEmw pic.twitter.com/sQbWqhGuOM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 20, 2024

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Всего за сутки три человека погибли из-за российской агрессии, еще 13 - получили ранения.