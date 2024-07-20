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Россияне атаковали Херсонскую больницу, уничтожили эвакуационное авто

Севгиль Мусаева, Роман ПетренкоСуббота, 20 июля 2024, 09:33
Россияне атаковали Херсонскую больницу, уничтожили эвакуационное авто
скриншот

Российские оккупанты дронами атаковали Херсон и сожгли эвакуационную машину возле Херсонской областной клинической больницы.

Источник: собеседники УП, Херсонская ОВА

Детали: "Украинская правда" получила видео с горящим эвакавто возле больницы.

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В ОВА также рассказали без подробностей, что ночью в области были уничтожены машины "скорой" и частные автомобили.

ВИДЕО ДНЯ

Всего за сутки три человека погибли из-за российской агрессии, еще 13 - получили ранения.

Темы: Херсонская областьбеспилотники
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