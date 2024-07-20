Россияне атаковали Херсонскую больницу, уничтожили эвакуационное авто
Суббота, 20 июля 2024, 09:33
Российские оккупанты дронами атаковали Херсон и сожгли эвакуационную машину возле Херсонской областной клинической больницы.
Источник: собеседники УП, Херсонская ОВА
Детали: "Украинская правда" получила видео с горящим эвакавто возле больницы.
Реклама:
В ОВА также рассказали без подробностей, что ночью в области были уничтожены машины "скорой" и частные автомобили.
Росіяни атакували Херсонську лікарню, знищили евакуаційне авто https://t.co/nl3ScRZEmw pic.twitter.com/sQbWqhGuOM— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 20, 2024
ВИДЕО ДНЯ
Всего за сутки три человека погибли из-за российской агрессии, еще 13 - получили ранения.