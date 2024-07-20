Блінкен: Україна змогла б вистояти, навіть якби Трамп обмежив допомогу від США

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна завдяки іншим союзникам зможе вистояти і без підтримки Сполучених Штатів, якби наступний президент змінив політику.

Джерело: Associated Press, "Європейська правда"

Деталі: Блінкен у своєму виступі на Аспенському безпековому форумі чи не вперше прямо прокоментував можливість перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді і наслідки цього для підтримки України.

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Державний секретар зазначив, що будь-яка нова американська адміністрація повинна буде зважати на потужну двосторонню підтримку України у Конгресі.

Блінкен сказав, що, звісно, кожна адміністрація може провадити власну політику, але й нагадав про безпекові угоди, які підписали з Україною. окрім Штатів, понад 20 країн та Євросоюз.

"Якби ми відступили від цього… Підозрюю, що це можливо, але, на щастя, є ще понад 20 країн, які роблять те саме", – сказав держсекретар.

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Він продовжив, що сама Україна йде курсом, який забезпечує, що вона "стоятиме на ногах у військовому, економічному та демократичному сенсі".

Нагадаємо, також у п'ятницю стало відомо, що президент України Володимир Зеленський і 45-й президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову.

Трамп після розмови знову сказав, що хоче посадити Україну й РФ за стіл переговорів і "принести мир у світ".

А Зеленський повідомив, що вони з Трампом домовилися під час особистої зустрічі обговорити, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим.

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