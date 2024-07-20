Блинкен: Украина смогла бы выстоять, даже если бы Трамп ограничил помощь от США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина благодаря другим союзникам сможет выстоять и без поддержки Соединенных Штатов, если бы следующий президент изменил политику.

Источник: Associated Press, "Европейская правда"

Детали: Блинкен в своем выступлении на Аспенском форуме по безопасности, вероятно, впервые прямо прокомментировал возможность победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре и последствия этого для поддержки Украины.

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Государственный секретарь отметил, что любая новая американская администрация должна будет учитывать мощную двустороннюю поддержку Украины в Конгрессе.

Блинкен сказал, что, конечно, каждая администрация может проводить собственную политику, но и напомнил о соглашениях по безопасности, которые подписали с Украиной. Кроме Штатов, более 20 стран и Евросоюз.

Если бы мы отступили от этого... Подозреваю, что это возможно, но, к счастью, есть еще более 20 стран, которые делают то же самое", – сказал госсекретарь.

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Он продолжил, что сама Украина идет курсом, который обеспечивает, что она "будет стоять на ногах в военном, экономическом и демократическом смысле".

Напомним, также в пятницу стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и 45-й президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Трамп после разговора снова сказал, что хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров и "принести мир в мир".

Зеленский сообщил, что они с Трампом договорились во время личной встречи обсудить, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным.

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