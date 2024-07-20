На Одещині затримали мера, який "віджав турбазу" – правоохоронці

За підозрою у вимаганні та погрозах насильством в Одеській області затримали міського голову Білгород-Дністровського Віталія Граждана.

Джерело: Нацполіція, ОГП, СБУ, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Дослівно НПУ: "Зловмисники обманом та погрозами намагалися заволодіти базою відпочинку. Процес вимагання супроводжувався психологічним тиском та залякуванням. Організатора злочинного угруповання затримано, йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна".

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Деталі: У повідомлення правоохоронці не називається ім'я підозрюваного, але за даними УП йдеться про Віталія Граждана.

За даними слідства, мер разом зі спільниками обманом вмовили власницю рекреаційного об’єкта, розташованого на морському узбережжі, передати комплекс у власність підконтрольного їм товариства. Відповідно після передачі майна потерпіла отримала 50% корпоративних прав на об’єкт, а інші 50% отримала підконтрольна меру людина. Згодом жінку усунули від управління базою та отримання доходів. А новий співвласник почав підшукувати покупців на комплекс.

Як тільки покупці знайшлися, учасники злочинного угруповання зустрілися з жінкою, погрожували їй, і попередили, що у разі відмови у передачі решти корпоративних прав на об’єкт, обіллють її кислотою.

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Аби реалізація оборудки була успішною, мер підібрав знайомого адвоката, підконтрольних реєстраторів та нотаріусів. Саме перед ними ставилася вимога переоформити "віджату" туристичну базу на потенційних покупців.

Затримали мера - очільника злочинного угруповання "на гарячому" під час отримання ним 30 тис. дол. завдатку від покупців турбази.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру в організації вимагання передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.