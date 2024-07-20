В Одесской области задержали мэра, который "отжал" турбазу – правоохранители

По подозрению в вымогательстве и угрозах насилием в Одесской области задержали городского голову Белгород-Днестровского Виталия Граждана.

Источник: Нацполиция, ОГП, СБУ, собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно НПУ: "Злоумышленники обманом и угрозами пытались завладеть базой отдыха. Процесс вымогательства сопровождался психологическим давлением и запугиванием. Организатор преступной группировки задержан, ему грозит до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества".

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Детали: В сообщении правоохранители не называется имя подозреваемого, но по данным УП речь идет о Виталии Граждане.

По данным следствия, мэр вместе с сообщниками обманом уговорили владелицу рекреационного объекта, расположенного на морском побережье, передать комплекс в собственность подконтрольного им общества. Соответственно после передачи имущества потерпевшая получила 50% корпоративных прав на объект, а остальные 50% получил подконтрольный мэру человек. Впоследствии женщину отстранили от управления базой и получения доходов. А новый совладелец начал подыскивать покупателей на комплекс.

Как только покупатели нашлись, участники преступной группировки встретились с женщиной, угрожали ей, и предупредили, что в случае отказа в передаче остальных корпоративных прав на объект, обольют ее кислотой.

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Чтобы реализация сделки была успешной, мэр подобрал знакомого адвоката, подконтрольных регистраторов и нотариусов. Именно перед ними ставилось требование переоформить "отжатую" туристическую базу на потенциальных покупателей.

Задержали мэра - руководителя преступной группировки с поличным во время получения им 30 тыс. долл. задатка от покупателей турбазы.

Следователи сообщили чиновнику о подозрении в организации вымогательства передачи права на имущество с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.