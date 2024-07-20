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У Польщі розбився автобус з українцями, пасажири у лікарні

Марія Ємець, Роман ПетренкоСубота, 20 липня 2024, 11:19
У Польщі розбився автобус з українцями, пасажири у лікарні
фото: Поліція Свебодзіна

На автомагістралі від Познані до німецького Франкфурта неподалік від кордону розбився мікроавтобус з громадянами України. 

Джерело: RMF24, "Європейська правда"

Деталі: Аварія сталася на автомагістралі А2 в районі міста Свебодзін, що приблизно за 60 км від кордону з Німеччиною.

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Мікроавтобус в’їхав у вантажівку дорожньої ремонтної служби з технічним причепом, попри встановлене на ньому попереджувальне маркування і знаки з напрямком об’їзду. Від удару автобус перекинувся набік, права частина транспортного засобу спереду сильно пошкоджена.

 

Дев’ятьох людей з мікроавтобуса госпіталізували, п’ятеро з них у важкому стані. 

У поліції повідомили, що пасажирами автобуса були громадяни України, у тому числі четверо дітей. Діти є і серед серйозно постраждалих.

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Крім людей з мікроавтобуса, внаслідок аварії ніхто не постраждав. 

Нагадаємо, наприкінці червня автобус Київ-Варшава з 47 громадянами України з’їхав у кювет у Люблінському воєводстві, тоді постраждали вісім людей.

Цього тижня у Німеччині в ДТП загинув 19-річний український водій.

Теми: ПольщаДТП
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