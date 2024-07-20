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В Польше разбился автобус с украинцами, пассажиры в больнице

Мария Емец, Роман ПетренкоСуббота, 20 июля 2024, 11:19
В Польше разбился автобус с украинцами, пассажиры в больнице
Фото: Полиция Свебодзина

На автомагистрали от Познани до немецкого Франкфурта недалеко от границы разбился микроавтобус с гражданами Украины.

Источник: RMF24, "Европейская правда"

Детали: Авария произошла на автомагистрали А2 в районе города Свебодзин, что примерно в 60 км от границы с Германией.

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Микроавтобус въехал в грузовик дорожной ремонтной службы с техническим прицепом, несмотря на установленную на нем предупредительную маркировку и знаки с направлением объезда. От удара автобус перевернулся набок, его правая часть спереди сильно повреждена.

 

Девять человек из микроавтобуса госпитализировали, пятеро из них в тяжелом состоянии.

В полиции сообщили, что пассажирами автобуса были граждане Украины, в том числе четверо детей. Дети есть и среди серьезно пострадавших.

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Кроме людей из микроавтобуса, в результате аварии никто не пострадал.

Напомним, в конце июня автобус Киев-Варшава с 47 гражданами Украины съехал в кювет в Люблинском воеводстве, тогда пострадали восемь человек.

На этой неделе в Германии в ДТП погиб 19-летний украинский водитель.

Темы: ПольшаДТП
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