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ДТП у Польщі: четверо українських дітей у критичному стані

Марія Ємець, Роман ПетренкоСубота, 20 липня 2024, 13:44
ДТП у Польщі: четверо українських дітей у критичному стані
Фото: Поліція Свебодзіна

У Міністерстві закордонних справ України повідомили деталі ДТП мікроавтобуса з українськими громадянами на заході Польщі та зазначили, що на місце прямує український консул в Вроцлаві.

Джерело: віртуальна представниця МЗС із консульських питань, "Європейська правда"

Деталі: Аварія сталася близько 4 години ночі у суботу поблизу польського міста Свецко у Любуському воєводстві.

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Усі дев’ять осіб у мікроавтобусі, що зіткнувся з технічним транспортом, були громадянами України та госпіталізовані. 

"Стан 5 громадян України оцінюється як критичний. Серед них 4 дітей віком 2, 3, 4 та 15 років. На місце надзвичайної події прямує консул Генерального консульства України у Вроцлаві. Він забезпечить консульський супровід, відвідає медичні заклади, в яких перебувають постраждалі українці та зʼясовуватиме обставини аварії", – повідомили в МЗС. 

Нагадаємо, вранці 20 липня польські ЗМІ повідомили, що на автомагістралі А2 між Вроцлавом і Франкфуртом розбився мікроавтобус із громадянами України, в’їхавши в автомобіль дорожної служби. Початково місцем аварії назвали район міста Свебодзін, що за 60 км до німецького кордону.

Теми: ПольщаДТПукраїнці
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