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ДТП в Польше: четверо украинских детей в критическом состоянии

Мария Емец, Роман ПетренкоСуббота, 20 июля 2024, 13:44
ДТП в Польше: четверо украинских детей в критическом состоянии
Фото: Поліція Свебодзіна

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили детали ДТП микроавтобуса с украинскими гражданами на западе Польши и отметили, что на место направляется украинский консул во Вроцлаве.

Источник: виртуальная представительница МИД по консульским вопросам, "Европейская правда"

Детали: Авария произошла около 4 часов ночи в субботу вблизи польского города Свецко в Любуском воеводстве.

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Все девять человек в микроавтобусе, который столкнулся с техническим транспортом, были гражданами Украины и госпитализированы.

"Состояние 5 граждан Украины оценивается как критическое. Среди них четверо детей в возрасте 2, 3, 4 и 15 лет. На место чрезвычайного происшествия направляется консул Генерального консульства Украины во Вроцлаве. Он обеспечит консульское сопровождение, посетит медицинские учреждения, в которых находятся пострадавшие украинцы и будет выяснять обстоятельства аварии", – сообщили в МИД.

Напомним, утром 20 июля польские СМИ сообщили, что на автомагистрали А2 между Вроцлавом и Франкфуртом разбился микроавтобус с гражданами Украины, въехав в автомобиль дорожной службы.

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Изначально местом аварии назвали район города Свебодзин, что в 60 км от немецкой границы.

Темы: ПольшаДТПукраинцы
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