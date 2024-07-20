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У Краснодарі мітинг через відключення світла, почалися затримання

Роман ПетренкоСубота, 20 липня 2024, 15:00
У Краснодарі мітинг через відключення світла, почалися затримання
скриншот

У російському Краснодарі незадоволені жителі перекрили вулицю через відсутність електрики.

Джерело: "Осторожно, новости", "Новая газета Европа"

Деталі: З протестом вийшли мешканці кількох ЖК і заявили, що до цього щодня відключали електрику, а в суботу її добу не було.

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Губернатор регіону заявив, що відключення через "аномальну спеку і колосальне навантаження на енергосистему", а також, що "подача електроенергії в край залежить від роботи Ростовської АЕС".

ВІДЕО ДНЯ

Повідомляється, що силовики вже затримали щонайменше двох жителів.

Теми: Росіямітингиелектроенергія
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