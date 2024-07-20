У Краснодарі мітинг через відключення світла, почалися затримання
Субота, 20 липня 2024, 15:00
У російському Краснодарі незадоволені жителі перекрили вулицю через відсутність електрики.
Джерело: "Осторожно, новости", "Новая газета Европа"
Деталі: З протестом вийшли мешканці кількох ЖК і заявили, що до цього щодня відключали електрику, а в суботу її добу не було.
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Росіяни скаржаться на спеку і хочуть привернути увагу влади.
Губернатор регіону заявив, що відключення через "аномальну спеку і колосальне навантаження на енергосистему", а також, що "подача електроенергії в край залежить від роботи Ростовської АЕС".
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Повідомляється, що силовики вже затримали щонайменше двох жителів.