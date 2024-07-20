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В Краснодаре митинг из-за отключений света, начались задержания

Роман ПетренкоСуббота, 20 июля 2024, 15:00
В Краснодаре митинг из-за отключений света, начались задержания
скриншот

В российском Краснодаре недовольные жители перекрыли улицу из-за отсутствия электричества.

Источник: "Осторожно, новости", "Новая газета Европа"

Детали: С протестом вышли жители нескольких ЖК и заявили, что до этого каждый день отключали электричество, а в субботу его сутки не было.

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Губернатор региона заявил, что отключения из-за "аномальной жары и колоссальной нагрузки на энергосистему", а также, что "подача электроэнергии в край зависит от работы Ростовской АЭС".

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Сообщается, что силовики уже задержали как минимум двух жителей.

Темы: Росcиямитингиэлектроэнергия
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