В Краснодаре митинг из-за отключений света, начались задержания
Суббота, 20 июля 2024, 15:00
В российском Краснодаре недовольные жители перекрыли улицу из-за отсутствия электричества.
Источник: "Осторожно, новости", "Новая газета Европа"
Детали: С протестом вышли жители нескольких ЖК и заявили, что до этого каждый день отключали электричество, а в субботу его сутки не было.
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Россияне жалуются на жару и хотят привлечь внимание властей.
Губернатор региона заявил, что отключения из-за "аномальной жары и колоссальной нагрузки на энергосистему", а также, что "подача электроэнергии в край зависит от работы Ростовской АЭС".
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Сообщается, что силовики уже задержали как минимум двух жителей.