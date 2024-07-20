В Краснодаре митинг из-за отключений света, начались задержания

В российском Краснодаре недовольные жители перекрыли улицу из-за отсутствия электричества.

Источник: "Осторожно, новости", "Новая газета Европа"

Детали: С протестом вышли жители нескольких ЖК и заявили, что до этого каждый день отключали электричество, а в субботу его сутки не было.

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Россияне жалуются на жару и хотят привлечь внимание властей.

Губернатор региона заявил, что отключения из-за "аномальной жары и колоссальной нагрузки на энергосистему", а также, что "подача электроэнергии в край зависит от работы Ростовской АЭС".

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Сообщается, что силовики уже задержали как минимум двух жителей.