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У центрі Києва знесли історичну Садибу Зеленських, поліція розслідує

Катерина ТищенкоСубота, 20 липня 2024, 16:20
У центрі Києва знесли історичну Садибу Зеленських, поліція розслідує
знесена історична будівля, фото поліції

У центрі Києва на вулиці Кониського у п'ятницю незаконно знесли Садибу Зеленських – історичну будівлю, збудовану в 1890 році, поліція відкрила провадження.

Джерело: Департамент охорони культурної спадщини КМДА, поліція Києва

Деталі: Департамент охорони культурної спадщини КМДА заявив, що Садибу Зеленських за адресою вул. Кониського, 22 знесли несанкціоновано й закликав правоохоронців втрутитися в ситуацію.

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"Шокуюча ситуація! Те, що наразі відбувається – зухвале та цинічне самоуправство! Міська влада та Департамент охорони культурної спадщини обурені ситуацією, що сталася. Керівник Департаменту охорони культурної спадщини, представники благоустрою, міської влади, громадських організацій, мешканці оперативно прибули на місце подій. Вважаємо, що правоохоронні органи мають надати свою оцінку та притягнути винних до відповідальності", - йдеться в заяві.

У департаменті КМДА додали, що лише два дні тому громадська організація "Спадщина Київ" подала до департаменту пакет доопрацьованої облікової документації щодо присвоєння будівлі на вул. Кониського, 22 статусу пам'ятки. Цей крок є частиною підписаного раніше з Департаментом охорони культурної спадщини КМДА плану дій щодо реалізації петиції №12870 "Зберегти історичну садибу Зеленських", яка була підтримана міським головою.

Поліція Києва повідомила, що за вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України (Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин). Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Техніка, за допомогою якої здійснювалися роботи по зносу будівлі вилучена.

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Дослівно поліція: "Вчора ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олександра Кониського невідомі особи за допомогою важкої будівельної техніки знесли будинок, побудований наприкінці XIX століття. На місце події оперативний черговий негайно скерував слідчо-оперативну групу. Поліцейські встановили місцезнаходження техніки та вилучили її, вирішується питання щодо її арешту".

Теми: Київбудівництвоісторіяполіція
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